"Коронавірус переможений": в Ізраїлі знімають всі карантинні обмеження

У країні повністю вакцинували 55,19% населення. За 31 травня в Ізраїлі зафіксували 18 нових випадків зараження.

Через низькі темпи поширення коронавірусу в Ізраїлі з вівторка, 1 червня, в країні знімаються всі карантинні обмеження. Втім, у країні, ще деякий час необхідно буде носити маски в приміщеннях. Про це розповідає місцеве видання "Кан".

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В Ізраїлі знімаються обмеження щодо кількості людей на закритих і відкритих просторах, враховуючи заводи, атракціони, заклади і громадський транспорт.

У МОЗ також заявили, що в країні немає необхідності в "зеленому пропуску" (паспорті вакцинації), наявність якого була потрібна для відвідування безлічі заходів, установ і закладів.

Тим, хто в'їжджає в Ізраїль, потрібно буде здавати тест на коронавірус не більше, ніж за 72 години до моменту перетину кордону, і ще один — відразу ж після приїзду. Тестування на COVID-19 також доведеться проходити і перед вильотом із країни.

Згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на 31 травня в країні першу дозу вакцини від COVID отримали 58,61% населення, другу — 55,19%. Населення країни становить приблизно 9,3 мільйонів осіб.

За 31 травня в Ізраїлі зафіксували 18 нових випадків коронавірусу, за 30 травня — 4. В цілому протягом минулого місяця в країні кількість нових випадків в добу не перевищувала 100.

За весь час пандемії в Ізраїлі зафіксували 839 475 заражень коронавірусом. Летальних випадків від цієї хвороби — 6 412.

Нагадаємо, на початку квітня повідомлялося, що в ізраїльських лікарнях почали закривати відділення для COVID-пацієнтів через відсутність пацієнтів.

Зазначимо, з 31 травня влада Ізраїлю внесла Україну, Росію, Ефіопію, Бразилію, ПАР, Індію, Мексику, Туреччину й Аргентину до переліку "червоних країн" із високим ризиком зараження коронавірусом. В'їжджати в них із території Ізраїлю заборонено.