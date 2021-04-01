В Израиле закрывают отделения для COVID-пациентов: вакцинировано более 51% населения страны

Количество госпитализаций зараженных коронавирусом, говорят местные врачи, уменьшилось в десятки раз.

В медучреждениях Израиля начали закрывать отделения для пациентов с коронавирусом. Поводом для этого стало значительное уменьшение людей, которым необходима госпитализация. Об этом рассказывает издание "Вести Израиль" со ссылкой на газету "Едиот ахронот".

Так, в течение 30 марта в государственную больницу "Рамбам" (Хайфа) не поступило ни одного нового пациента с коронавирусом или подозрением на него. При этом еще месяц назад приходилось госпитализировать по 15 человек в сутки. Не было новых пациентов и в больницах "Ассута" (Ашдод), "Меир" (Кфар-Саба). Еще в две больницы госпитализировали по одному пациенту с подозрением на коронавирус, хотя в разгар пандемии туда поступало по 20-30 человек в сутки.

В больнице "Хадасса — Эйн-Керем", в которой ранее приходилось оказывать помощь 140 COVID-пациентам одновременно, за 30 марта поступило лишь 3 человека.

Минздрав страны сообщает, что во всем медучреждениях страны лечение проходят до 400 человек, хотя 25 января их было более 1 100.

"По мере продвижения кампании вакцинации снижается и число тяжелобольных. В разгар эпидемии у нас было два переполненных отделения и еще две реанимационные палаты, а также отделение рожениц, больных коронавирусом. Сегодня осталась только одна палата, в которой проходят лечение два пациента Корреляция между вакцинацией и снижением числа тяжелобольных очевидна", — отметил доктор Маор Маман, ответственный за отделение коронавируса в больнице "Бейлинсон".

Доктор Хагит Сарбагиль-Маман, заместитель гендиректора больницы "Ассута" в Ашдоде, рассказала, что они сократили количество коек для COVID-пациентов.

"Для больных коронавирусом останется ограниченное число медперсонала, но его всегда можно будет пополнить в случае необходимости", — рассказала она.

Отметим, согласно данным с официального сайта Минздрава Израиля, по состоянию на 31 марта в стране первую прививку вакцины от коронавируса получили 56,4% населения страны, а вторую — 51,46%. Население Израиля — около 9 млн человек.

Чтобы стимулировать людей делать прививки, в январе власти страны приняли решение ввести в стране "зеленые паспорта" для тех, кто сделал прививки или уже выздоровел. С этим документом можно посещать места, которые закрыты для остальных: спортивные залы, бассейны, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, выставки.

Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Украине первую прививку вакцины от коронавируса получили 248 736 человек, вторую — лишь двое (население нашей страны, по информации Госстата Украины, превышает 41,5 млн человек).

Издание Bloomberg подсчитало, что если темпы вакцинации не изменятся, то для вакцинации хотя бы 75% населения Украины понадобится не менее 10 лет. 30 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что до конца 2021 года они планируют привить от коронавируса не менее 60% населения страны.