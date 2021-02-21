Израиль возвращается к нормальной жизни после вакцинации от COVID-19 половины населения

В стране открываются спортзалы, отели, религиозные учреждения и магазины. Правительство призывает граждан сделать прививку и вернуться к жизни без карантинных ограничений.

В воскресенье, 21 февраля, в Израиле снимаются ограничения с ряда учреждений после того, как около 50% населения получили хотя бы одну прививку от коронавируса из двух запланированных. Об этом сообщает Reuters.

В частности, в стране возобновляется работа спортзалов, отелей, религиозных учреждений, для посещения которых необходимо иметь документ о вакцинации или справку о наличии антител. Данные о прививках у конкретного гражданина отображаются в специальном мобильном приложении, которое разработано системой здравоохранения. Для посещения магазинов такая справка не нужна.

Израильтяне продолжат соблюдать социальную дистанцию, танцевать в банкетных залах и ресторанах пока что также запрещено, а количество посетителей церквей и мечетей не должно превышать половину от обычного числа.

Следует отметить, что кампания по вакцинации в Израиле является одной из самых активных и быстрых в мире.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, в Израиле с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 744 513 человек. 5 526 человек умерли, выздоровели – 693 503.

Руководство страны трижды вводило жесткий локдаун. Правительство пообещало, что четвертого локдауна не будет.Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 16 февраля у себя в Twitter призвал тех, кто еще не сделал прививку от COVID-19, сделать ее и вернуться к нормальной жизни.

Как сообщалось ранее, Украина договорилась о поставке 500 тыс. доз вакцины "индийской" CoviShield.

Вакцина CoviShield производится по лицензии AstraZeneca Серумским институтом Индии. Сообщается, что этой партией в Украине сможет начаться массовая вакцинация. О поставках CoviShield в Украину, по данным посольства, попросил лично президент Украины Владимир Зеленский. А представлял украинскую сторону на переговорах министр Максим Степанов.

На данный момент в Индии есть две вакцины, которым дали разрешение на экстренное использование в стране. Одна из них CoviShield, а вторая вакцина — Covaxin.

Напомним, министр охраны здоровья Максим Степанов в пятницу (19 февраля) улетал в Индию за поставками вакцины в Украину. А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал 7 областей, куда вакцина поедет первой.

Фокус разбирался, почему вместо первых прививок министр Степанов провел брифинг.

Примечательно, что первые партии вакцин в министерстве ожидали еще до 15 февраля, однако поставка так и не состоялась. По словам Степанова, причиной срыва стали "технические" и "бюрократические" трудности.

Позже глава МОЗ утверждал, что вакцина начнется "до конца этой недели", приедет вакцина от AstraZeneca.