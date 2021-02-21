Ізраїль повертається до нормального життя після вакцинації від COVID-19 половини населення

У країні відкриваються спортзали, готелі, релігійні установи та магазини. Уряд закликає громадян зробити щеплення і повернутися до життя без карантинних обмежень.

У неділю, 21 лютого, в Ізраїлі знімаються обмеження з ряду установ після того, як близько 50% населення отримали хоча б одне щеплення від коронавируса з двох запланованих. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, в країні відновлюється робота спортзалів, готелів, релігійних установ, для відвідування яких необхідно мати документ про вакцинацію або довідку про наявність антитіл. Дані про щеплення у конкретного громадянина відображаються в спеціальному мобільному додатку, який було розроблено системою охорони здоров'я. Для відвідування магазинів така довідка не потрібна.

Ізраїльтяни продовжать дотримуватися соціальної дистанції, танцювати в банкетних залах і ресторанах поки що також заборонено, а кількість відвідувачів церков і мечетей не повинно перевищувати половину від звичайного числа.

Слід зазначити, що кампанія по вакцинації в Ізраїлі є однією з найактивніших та швидких в світі.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавирусу, в Ізраїлі з початку пандемії COVID-19 було виявлено у 744 513 осіб. 5 526 осіб померли, одужали — 693 503.

Керівництво країни тричі вводило жорсткий локдаун. Уряд пообіцяв, що четвертого локдауну не буде.Премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньяху 16 лютого у себе в Twitter закликав тих, хто ще не зробив щеплення від COVID-19, зробити його і повернутися до нормального життя.

Як повідомлялося раніше, Україна домовилася про постачання 500 тис. доз вакцини "індійської" CoviShield.

Вакцина CoviShield виробляється за ліцензією AstraZeneca Серумскім інститутом Індії. Повідомляється, що цією партією в Україні зможе початися масова вакцинація. Про поставку CoviShield в Україні, за даними посольства, попросив особисто президент України Володимир Зеленський. А представляв українську сторону на переговорах міністр Максим Степанов.

На цей час в Індії є дві вакцини, яким дали дозвіл на екстрене використання в країні. Одна з них CoviShield, а друга вакцина — Covaxin.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов в п'ятницю (19 лютого) відлітав до Індії за поставками вакцини в Україну. А головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав 7 областей, куди вакцина поїде першої.

Фокус розбирався, чому замість перших щеплень міністр Степанов провів брифінг.

Примітно, що перші партії вакцин в міністерстві очікували ще до 15 лютого, проте поставка так і не відбулася. За словами Степанова, причиною зриву стали "технічні" і "бюрократичні" труднощі.

Пізніше глава МОЗ стверджував, що вакцина почнеться "до кінця цього тижня", приїде вакцина від AstraZeneca.