Для вакцинации от коронавируса 75% населения Украины понадобится 10 лет, - Bloomberg

Такая же судьба ожидает Пакистан, Индию и Бангладеш, считают американские журналисты.

Информагентство Blomberg проанализировало процесс вакцинации от COVID-19 в разных странах мира и пришло к выводу, что при нынешних темпах получение прививок 75% населения Украины займет 10 лет. Соответствующая публикация появилась на официальном аккаунте издания в Instagram.

"Во многих странах, где COVID-19 в последнее время распространяется быстрее всего, нынешние темпы вакцинации не приведут к коллективному иммунитету в ближайшие годы или даже десятилетия", — отмечает колумнист Blomberg Дэвид Фиклинг.

Согласно подсчетам Blomberg, при нынешних темпах вакцинации для вакцинация 3/4 населения 10 лет понадобится также Пакистану, Ирану и Бангладешу.

Перу для привития 75% населения понадобится 7,7 года, Филиппинам — 4,4 года, а Индии — 3,1.

В то же время в ряде стран с высоким доходом, таких как Израиль, США, Британия и Нидерланды, темпы вакцинации достаточно высокие, потому они смогут привить от коронавируса 3/4 населения уже в 2021 году.

[ + – ] Украине понадобится 10 лет для вакцинации 75% населения страны Фото: скриншот/Bloomberg

Примечательно, согласно январскому прогнозу издания The Economist, в Украине широкой вакцинации, которая охватит 60-70% взрослого населения страны, не стоит ждать ранее 2023 года.

Отметим, согласно официальным данным Минздрава Украины, с начала кампании привито 248 736 украинцев. Завершили вакцинацию (получили две дозы) — 2 человека. За 31 марта привили 17 170 человек.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в нашей стране будет достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения уже к концу 2021 года. 30 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что до конца этого года они планируют привить от коронавируса не менее 60% населения страны. По его словам, если в Украине будет достаточно доз вакцин — будет возможность делать уколы до 5 млн человек в месяц.