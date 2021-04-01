Для вакцинації від коронавірусу 75% населення України знадобиться 10 років, — Bloomberg

Така ж доля чекає Пакистан, Індію та Бангладеш, вважають американські журналісти.

Інформагентство Blomberg проаналізувало процес вакцинації від COVID-19 у різних країнах світу і дійшло висновку, що при нинішніх темпах отримання щеплень 75% населення України займе 10 років. Відповідна публікація з'явилася на офіційному акаунті видання в Instagram.

"У багатьох країнах, де COVID-19 останнім часом поширюється швидко, нинішні темпи вакцинації не призведуть до колективного імунітету в найближчі роки або навіть десятиліття", — зазначає колумніст Blomberg Девід Фіклінг.

Згідно з підрахунками Blomberg, при нинішніх темпах вакцинації для щеплення 3/4 населення 10 років знадобиться також Пакистану, Ірану та Бангладешу.

Перу для щеплення 75% населення знадобиться 7,7 років, Філіппінам — 4,4 роки, а Індії — 3,1.

У той же час у ряді країн з високим доходом, таких як Ізраїль, США, Британія і Нідерланди, темпи вакцинації досить високі, тому вони зможуть прищепити від коронавірусу 3/4 населення вже у 2021 році.

[ + – ] Україні знадобиться 10 років для вакцинації 75% населення країни Фото: скриншот/Bloomberg

Примітно, що згідно із січневим прогнозом видання The Economist, в Україні широкої вакцинації, яка охопить 60-70% дорослого населення країни, не варто чекати раніше 2023 року.

Зазначимо, згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров'я України, з початку кампанії щеплено 248 736 українців. Завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 2 людини. За 31 березня прищепили 17 170 осіб.

Головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що в нашій країні буде достатньо вакцини, щоб вакцинувати 50% населення вже до кінця 2021 року. 30 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що до кінця цього року вони планують прищепити від коронавірусу не менше 60% населення країни. За його словами, якщо в Україні буде досить доз вакцин — буде можливість робити уколи до 5 млн осіб на місяць.