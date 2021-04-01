Вакциновано більше 51% населення країни: в Ізраїлі закривають відділення для COVID-пацієнтів

Кількість госпіталізацій COVID-пацієнтів, кажуть місцеві лікарі, зменшилася у десятки разів.

У медустановах Ізраїлю почали закривати відділення для пацієнтів з коронавірусом. Приводом для цього стало значне зменшення людей, яким необхідна госпіталізація. Про це розповідає видання "Вісті Ізраїль" з посиланням на газету "Єдіот ахронот".

Так, протягом 30 березня в державну лікарню "Рамбам" (Хайфа) не надійшло жодного нового пацієнта з коронавірусом або підозрою на нього. При цьому ще місяць тому доводилося госпіталізувати по 15 осіб на добу. Не було нових пацієнтів і в лікарнях "Ассута" (Ашдод), "Меїр" (Кфар-Саба). Ще у двох лікарнях госпіталізували по одному пацієнту з підозрою на коронавірус, хоча у розпал пандемії туди надходило по 20-30 осіб на добу.

У лікарні "Хадасса — Ейн-Керем", в якій раніше доводилося надавати допомогу 140 COVID-пацієнтам одночасно, за 30 березня надійшло лише 3 людини.

МОЗ країни повідомляє, що в усіх медустановах країни лікування проходять до 400 осіб, хоча 25 січня їх було більше 1 100.

"У процесі просування кампанії вакцинації знижується і число тяжкохворих. У розпал епідемії у нас було два переповнених відділення і ще дві реанімаційні палати, а також відділення породіль, хворих коронавірусом. Сьогодні залишилася тільки одна палата, в якій проходять лікування двоє пацієнтів, кореляція між вакцинацією та зниженням числа важкохворих очевидна", — зазначив доктор Маор Маман, відповідальний за відділення коронавірусу в лікарні "Бейлінсон".

Доктор Хагит Сарбагіль-Маман, заступник гендиректора лікарні "Ассута" в Ашдоді, розповіла, що вони скоротили кількість ліжок для COVID-пацієнтів.

"Для хворих коронавірусом залишиться обмежена кількість медперсоналу, але його завжди можна буде поповнити у випадку потреби", — розповіла вона.

Зазначимо, згідно з даними з офіційного сайту МОЗ Ізраїлю, станом на 31 березня в країні перше щеплення вакцини від коронавірусу отримали 56,4% населення країни, а другу — 51,46%. Населення Ізраїлю — близько 9 млн осіб.

Щоб стимулювати людей робити щеплення, у січні влада країни прийняла рішення ввести в країні "зелені паспорти" для тих, хто зробив щеплення або вже видужав. З цим документом можна відвідувати місця, які закриті для інших: спортивні зали, басейни, ресторани і кафе, театри і кінотеатри, виставки.

Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня в Україні перше щеплення вакцини від коронавірусу отримали 248 736 осіб, друге — лише двоє (населення нашої країни, за інформацією Держстату України, перевищує 41,5 млн осіб).

Видання Bloomberg підрахувало, що якщо темпи вакцинації не зміняться, то для вакцинації хоча б 75% населення України знадобиться не менше 10 років. 30 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що до кінця 2021 року ці фірми планують щепити від коронавірусу не менше 60% населення країни.