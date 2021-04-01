Статистика коронавируса на 1 апреля: за сутки погиб 421 украинец, это новый рекорд
В Украине фиксируют антирекорд по количеству смертей второй день подряд. Наша страна — в лидерах по количеству госпитализаций на 1 млн населения в Европе.
За прошедшие сутки, 31 марта, в Украине зафиксировали 421 смерть от коронавируса. Это рекордное количество летальных исходов за все время пандемии. Об этом свидетельствуют утренние данные Минздрава, опубликованные на официальном канале ведомства в Telegram.
Прошлый такой "антирекорд" был установлен днем ранее. Тогда от COVID-19 умерли 407 человек.
"421 летальный случай. К сожалению, этого стоило ожидать глядя на график заполнения реанимаций и числа подключенных аппаратов ИВЛ к пациентам", — написал у себя на Facebook системный аналитик Евгений Истребин.
Также он отметил, что наибольшее число летальных исходов зафиксировали в таких админединицах:
- Одесская область — 54;
- Киев — 44;
- Днепропетровская область — 30;
- Киевская область — 30.
За минувшие сутки выявлены 17 569 новых случаев коронавируса (из них детей — 813, медработников — 486). Количество больных составляет 335 408 человек.
С начала кампании привито 248 736 человек, из них завершили вакцинацию (получили две дозы) — 2 человека. За 31 марта привили 17 170 человек.
Также за последние сутки:
- госпитализированы — 5 160 человек;
- выздоровели — 9 602;
- проведено 132 759 тестирований, в том числе методом ПЦР — 59 803, методом ИФА — 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген — 50 680.
За все время пандемии в стране заболели 1 691 737 человек, умерли — 33 246, проведено 8 179 905 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 150), Одесской (1 305), Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1 037) областях. Меньше всего новых больных зафиксировали в Кировоградской области — 203.
Количество заболевших за сутки по регионам Украины:
- г. Киев — 1 150 случаев;
- Винницкая область — 849 случаев;
- Волынская область — 490 случаев;
- Днепропетровская область — 974 случая;
- Донецкая область — 484 случая;
- Житомирская область — 1 037 случаев;
- Закарпатская — 651 случай;
- Запорожская область — 627 случаев;
- Ивано-Франковская область — 458 случаев;
- Киевская область — 962 случая;
- Кировоградская область — 203 случая;
- Луганская область — 232 случая;
- Львовская область — 1 141 случай;
- Николаевская область — 327 случаев;
- Одесская область — 1 305 случаев;
- Полтавская область — 812 случаев;
- Ровенская область — 665 случаев;
- Сумская область — 773 случая;
- Тернопольская область — 741 случай;
- Харьковская область — 620 случаев;
- Херсонская область — 269 случаев;
- Хмельницкая область — 1 142 случая;
- Черкасская область — 605 случаев;
- Черновицкая область — 442 случая;
- Черниговская область — 610 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Также за прошедшие сутки госпитализировали 5 160 человек. Выписали из больниц 5 035 COVID-пациентов. Всего по состоянию на вечер 31 марта по Украине было занято 45 858 коек из 76 841, что составляет 59,68% от их общего числа.
29 марта системный аналитик Евгений Истребин опубликовал пост, в котором отметил, что Украина оказалась на первом месте по количеству госпитализаций COVID-пациентов на 1 млн населения среди крупных стран Европы. Этот показатель в Украине был почти вдвое больше, чем в других странах.
Напомним, по словам главного санврача Украины Викктора Ляшко, в нашей стране будет достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения к концу 2021 года.
Украинские медики, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, могут вакцинировать до 5 млн человек в месяц. Минздрав планирует, что до конца 2021 года будет вакцинировано от коронавируса не менее 60% взрослого населения страны.