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Статистика коронавируса на 1 апреля: за сутки погиб 421 украинец, это новый рекорд

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Фото: УП | Коронавирус

В Украине фиксируют антирекорд по количеству смертей второй день подряд. Наша страна — в лидерах по количеству госпитализаций на 1 млн населения в Европе.

За прошедшие сутки, 31 марта, в Украине зафиксировали 421 смерть от коронавируса. Это рекордное количество летальных исходов за все время пандемии. Об этом свидетельствуют утренние данные Минздрава, опубликованные на официальном канале ведомства в Telegram.

Прошлый такой "антирекорд" был установлен днем ранее. Тогда от COVID-19 умерли 407 человек.

"421 летальный случай. К сожалению, этого стоило ожидать глядя на график заполнения реанимаций и числа подключенных аппаратов ИВЛ к пациентам", — написал у себя на Facebook системный аналитик Евгений Истребин.

Также он отметил, что наибольшее число летальных исходов зафиксировали в таких админединицах:

  • Одесская область — 54;
  • Киев — 44;
  • Днепропетровская область — 30;
  • Киевская область — 30.
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Динамика смертей от коронавируса по Украине
Фото: Евгений Истребин / Facebook
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Динамика количества пациентов в реанимациях и на аппаратах ИВЛ, 1 апреля
Фото: Евгений Истребин / Facebook

За минувшие сутки выявлены 17 569 новых случаев коронавируса (из них детей — 813, медработников — 486). Количество больных составляет 335 408 человек.

С начала кампании привито 248 736 человек, из них завершили вакцинацию (получили две дозы) — 2 человека. За 31 марта привили 17 170 человек.

Также за последние сутки:

  • госпитализированы — 5 160 человек;
  • выздоровели — 9 602;
  • проведено 132 759 тестирований, в том числе методом ПЦР — 59 803, методом ИФА — 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген — 50 680.

За все время пандемии в стране заболели 1 691 737 человек, умерли — 33 246, проведено 8 179 905 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 150), Одесской (1 305), Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1 037) областях. Меньше всего новых больных зафиксировали в Кировоградской области — 203.

Количество заболевших за сутки по регионам Украины: 

  • г. Киев — 1 150 случаев;
  • Винницкая область — 849 случаев;
  • Волынская область — 490 случаев;
  • Днепропетровская область — 974 случая;
  • Донецкая область — 484 случая;
  • Житомирская область — 1 037 случаев;
  • Закарпатская — 651 случай;
  • Запорожская область — 627 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 458 случаев;
  • Киевская область — 962 случая;
  • Кировоградская область — 203 случая;
  • Луганская область — 232 случая;
  • Львовская область — 1 141 случай;
  • Николаевская область — 327 случаев;
  • Одесская область — 1 305 случаев;
  • Полтавская область — 812 случаев;
  • Ровенская область — 665 случаев;
  • Сумская область — 773 случая;
  • Тернопольская область — 741 случай;
  • Харьковская область — 620 случаев;
  • Херсонская область — 269 случаев;
  • Хмельницкая область — 1 142 случая;
  • Черкасская область — 605 случаев;
  • Черновицкая область — 442 случая;
  • Черниговская область — 610 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также за прошедшие сутки госпитализировали 5 160 человек. Выписали из больниц 5 035 COVID-пациентов. Всего по состоянию на вечер 31 марта по Украине было занято 45 858 коек из 76 841, что составляет 59,68% от их общего числа.

29 марта системный аналитик Евгений Истребин опубликовал пост, в котором отметил, что Украина оказалась на первом месте по количеству госпитализаций COVID-пациентов на 1 млн населения среди крупных стран Европы. Этот показатель в Украине был почти вдвое больше, чем в других странах.

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Количество госпитализаций на 1 млн населения в крупных странах Европы, 29 марта
Фото: Евгений Истребин / Facebook

Напомним, по словам главного санврача Украины Викктора Ляшко, в нашей стране будет достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения к концу 2021 года.

Украинские медики, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, могут вакцинировать до 5 млн человек в месяц. Минздрав планирует, что до конца 2021 года будет вакцинировано от коронавируса не менее 60% взрослого населения страны. 