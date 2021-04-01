Статистика коронавірусу на 1 квітня: за добу загинув 421 українець, це новий рекорд
В Україні фіксують антирекорд за кількістю смертей другий день поспіль. Наша країна — у лідерах за кількістю госпіталізацій на 1 млн населення в Європі.
За минулу добу, 31 березня, в Україні зафіксували 421 смерть від коронавірусу. Це рекордна кількість летальних випадків за весь час пандемії. Про це свідчать ранкові дані МОЗ, опубліковані на офіційному каналі відомства в Telegram.
Минулий такий "антирекорд" був встановлений днем раніше. Тоді від COVID-19 померли 407 осіб.
"421 летальний випадок. На жаль, цього варто було очікувати, зважаючи на графік заповнення реанімації і числа підключених апаратів ШВЛ до пацієнтів", — написав у себе у Facebook системний аналітик Євген Істребін.
Також він зазначив, що найбільше число смертей зафіксували в таких адмінодиницях:
- Одеська область — 54;
- Київ — 44;
- Дніпропетровська область — 30;
- Київська область — 30.
За минулу добу виявлено 17 569 нових випадків коронавірусу (з них дітей — 813, медпрацівників — 486). Кількість хворих становить 335 408 осіб.
З початку кампанії щеплено 248 736 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 2 людини. За 31 березня прищепили 17 170 осіб.
Також за останню добу:
- госпіталізовані — 5 160 осіб;
- одужали — 9 602;
- проведено 132 759 тестувань, у тому числі методом ПЦР — 59 803, методом ІФА — 22 276, досліджень швидкими тестами на антиген — 50 680.
За весь час пандемії в країні захворіло 1 691 737 осіб, померло — 33 246, проведено 8 179 905 ПЦР-тестів.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) і Житомирській (1 037) областях. Найменше нових хворих зафіксували в Кіровоградській області — 203.
Кількість хворих за добу по регіонах України:
- м. Київ — 1 150 випадків;
- Вінницька область — 849 випадків;
- Волинська область — 490 випадків;
- Дніпропетровська область — 974 випадки;
- Донецька область — 484 випадки;
- Житомирська область — 1 037 випадків;
- Закарпатська — 651 випадок;
- Запорізька область — 627 випадків;
- Івано-Франківська область — 458 випадків;
- Київська область — 962 випадки;
- Кіровоградська область — 203 випадки;
- Луганська область — 232 випадки;
- Львівська область — 1 141 випадок;
- Миколаївська область — 327 випадків;
- Одеська область — 1 305 випадків;
- Полтавська область — 812 випадків;
- Рівненська область — 665 випадків;
- Сумська область — 773 випадки;
- Тернопільська область — 741 випадок;
- Харківська область — 620 випадків;
- Херсонська область — 269 випадків;
- Хмельницька область — 1 142 випадки;
- Черкаська область — 605 випадків;
- Чернівецька область — 442 випадки;
- Чернігівська область — 610 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
Також за минулу добу госпіталізували 160 чоловік. Виписали з лікарень 5 035 COVID-пацієнтів. Усього станом на вечір 31 березня по Україні було зайнято 45 858 ліжок з 76 841, що становить 59,68% від їхнього загального числа.
29 березня системний аналітик Євген Істребін опублікував пост, у якому зазначив, що Україна опинилася на першому місці за кількістю госпіталізацій COVID-пацієнтів на 1 млн населення серед великих країн Європи. Цей показник в Україні був майже вдвічі більше, ніж в інших країнах.
Нагадаємо: за словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, у нашій країні буде достатньо вакцини, щоб вакцинувати 50% населення до кінця 2021 року.
Українські медики, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, можуть вакцинувати до 5 млн осіб на місяць. МОЗ планує, що до кінця 2021 року вакцинують від коронавірусу не менше 60% дорослого населення країни.