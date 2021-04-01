Статистика коронавірусу на 1 квітня: за добу загинув 421 українець, це новий рекорд

В Україні фіксують антирекорд за кількістю смертей другий день поспіль. Наша країна — у лідерах за кількістю госпіталізацій на 1 млн населення в Європі.

За минулу добу, 31 березня, в Україні зафіксували 421 смерть від коронавірусу. Це рекордна кількість летальних випадків за весь час пандемії. Про це свідчать ранкові дані МОЗ, опубліковані на офіційному каналі відомства в Telegram.

Минулий такий "антирекорд" був встановлений днем раніше. Тоді від COVID-19 померли 407 осіб.

"421 летальний випадок. На жаль, цього варто було очікувати, зважаючи на графік заповнення реанімації і числа підключених апаратів ШВЛ до пацієнтів", — написав у себе у Facebook системний аналітик Євген Істребін.

Також він зазначив, що найбільше число смертей зафіксували в таких адмінодиницях:

Одеська область — 54;

Київ — 44;

Дніпропетровська область — 30;

Київська область — 30.

[ + – ] Динаміка смертей від коронавірусу в Україні Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Динаміка кількості пацієнтів у реанімаціях і на апаратах ШВЛ 1 квітня Фото: Евгений Истребин / Facebook

За минулу добу виявлено 17 569 нових випадків коронавірусу (з них дітей — 813, медпрацівників — 486). Кількість хворих становить 335 408 осіб.

З початку кампанії щеплено 248 736 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 2 людини. За 31 березня прищепили 17 170 осіб.

Також за останню добу:

госпіталізовані — 5 160 осіб;

одужали — 9 602;

проведено 132 759 тестувань, у тому числі методом ПЦР — 59 803, методом ІФА — 22 276, досліджень швидкими тестами на антиген — 50 680.

За весь час пандемії в країні захворіло 1 691 737 осіб, померло — 33 246, проведено 8 179 905 ПЦР-тестів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) і Житомирській (1 037) областях. Найменше нових хворих зафіксували в Кіровоградській області — 203.

Кількість хворих за добу по регіонах України:

м. Київ — 1 150 випадків;

Вінницька область — 849 випадків;

Волинська область — 490 випадків;

Дніпропетровська область — 974 випадки;

Донецька область — 484 випадки;

Житомирська область — 1 037 випадків;

Закарпатська — 651 випадок;

Запорізька область — 627 випадків;

Івано-Франківська область — 458 випадків;

Київська область — 962 випадки;

Кіровоградська область — 203 випадки;

Луганська область — 232 випадки;

Львівська область — 1 141 випадок;

Миколаївська область — 327 випадків;

Одеська область — 1 305 випадків;

Полтавська область — 812 випадків;

Рівненська область — 665 випадків;

Сумська область — 773 випадки;

Тернопільська область — 741 випадок;

Харківська область — 620 випадків;

Херсонська область — 269 випадків;

Хмельницька область — 1 142 випадки;

Черкаська область — 605 випадків;

Чернівецька область — 442 випадки;

Чернігівська область — 610 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Також за минулу добу госпіталізували 160 чоловік. Виписали з лікарень 5 035 COVID-пацієнтів. Усього станом на вечір 31 березня по Україні було зайнято 45 858 ліжок з 76 841, що становить 59,68% від їхнього загального числа.

29 березня системний аналітик Євген Істребін опублікував пост, у якому зазначив, що Україна опинилася на першому місці за кількістю госпіталізацій COVID-пацієнтів на 1 млн населення серед великих країн Європи. Цей показник в Україні був майже вдвічі більше, ніж в інших країнах.

[ + – ] Кількість госпіталізацій на 1 млн населення у великих країнах Європи, 29 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

Нагадаємо: за словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, у нашій країні буде достатньо вакцини, щоб вакцинувати 50% населення до кінця 2021 року.

Українські медики, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, можуть вакцинувати до 5 млн осіб на місяць. МОЗ планує, що до кінця 2021 року вакцинують від коронавірусу не менше 60% дорослого населення країни.