Третья волна COVID-19: количество пациентов в реанимациях и на аппаратах ИВЛ растет

За сутки в Украине госпитализировали 5 160 человек, а Киев "взлетает" сразу по двум показателям.

Вечером в среду, 31 марта, в украинских больницах пациентами с коронавирусом или подозрением на него заняты 45 858 коек из 76 841, что составляет 59,68% от их общего числа. Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения Украины.

За сутки количество занятых коек в больницах уменьшилось на 127 по сравнению со вчерашним днем, когда их было 45 731. При этом количество госпитализаций сегодня составило 5 160, что на 399 меньше, чем накануне – тогда их было 5 499.

Что касается выписок, то их сегодня тоже стало меньше – 5 035 против 5 644 (разница – 609).

Количество занятых коек с кислородом в целом по Украине, по данным Минздрава, также сократилось и составило 53,03% от общего их числа против вчерашних 53,23%.

Пятерка регионов с самой "напряженной" ситуацией по занятости коек с кислородом выглядит так:

Киев – 84,30% заполненных коек с кислородом против 85,83% накануне;

Житомирская область – 71,07% (вчера – 73,91%);

Львовская область – 70,92% (вчера – 71,12%);

Николаевская область – 69,88% (вчера – 71,03%);

Киевская область – 69,04% (вчера – 72,54%).

Первая пятерка осталась такой же, как и вчера, однако, если верить цифрам, в каждом регионе ситуация с занятостью больничных коек с кислородом немного улучшилась.

В свою очередь, блогер Евгений Истребин у себя на странице в Facebook отмечает рост числа больных в реанимациях.

"Такое положение говорит о том что в пациентов в больницы принимают все более тяжелых. А коек для средних и среднетяжелых становится меньше. Не могут расти реанимации и ИВЛ, если ситуация идет к развороту", – написал аналитик.

[ + – ] Общее число пациентов с коронавирусом Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Чисто пациентов в реанимации и на аппаратах ИВЛ Фото: Евгений Истребин / Facebook

Истребин отметил, что ситуация улучшается в Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В то же время в Киеве, а также в Днепропетровской, Николаевской, Черновицкой и Хмельницкой областях дела обстоят не столь позитивно.

"В Киеве реанимации и ИВЛ взлетают. Хмельницкая область. Вот тут хочу отдельно остановиться. Сегодня область вышла на первое место по числу госпитализаций на душу населения – 1773 пациента на 1 млн населения. Буду завтра с огромным интересом наблюдать, как эти шулеры будут пытаться закрыть цифры, чтобы область не попала в красную зону", – написал блогер.

[ + – ] Госпитализации на душу населения Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Число госпитализаций по регионам Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Госпитализации пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 Фото: Евгений Истребин / Facebook

Как стало известно, с 5 апреля Киев вводит локдаун, в связи с чем мэр Киева Виталий Кличко оповестил граждан о новых ограничениях. Они будут действовать в городе до 16 апреля.

[ + – ] Госпитализации в Киеве Фото: Евгений Истребин / Facebook

Как сообщалось ранее, за сутки 30 марта в Украине от коронавируса умерли 407 человек. Это рекордное число за все время пандемии.

Напомним, Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной году его работы в должности премьер-министра Украины, заявил, что в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса.