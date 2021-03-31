Третя хвиля COVID-19: кількість пацієнтів у реанімаціях і на апаратах ШВЛ зростає

За добу в Україні було госпіталізовано 160 чоловік, а Київ "злітає" відразу за двома показниками.

Увечері в середу, 31 березня, в українських лікарнях пацієнтами з коронавірусом або підозрою на нього зайняті 45 858 ліжок з 76 841, що становить 59,68% від їхнього загального числа. Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я України.

За добу кількість зайнятих ліжок у лікарнях зменшилася на 127 порівняно з вчорашнім днем, коли їх було 45 731. При цьому кількість госпіталізацій сьогодні становить 5 160, що на 399 менше, ніж напередодні — тоді їх було 5 499.

Що стосується виписок, то їх сьогодні теж стало менше — 5 035 проти 5 644 (різниця — 609).

Кількість зайнятих ліжок з киснем у цілому по Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, також скоротилася і становить 53,03% від загального їхнього числа проти вчорашніх 53,23%.

П'ятірка регіонів з найбільш "напруженою" ситуацією по зайнятості ліжок з киснем виглядає так:

Київ — 84,30% заповнених ліжок з киснем проти 85,83% напередодні;

Житомирська область — 71,07% (учора — 73,91%);

Львівська область — 70,92% (учора — 71,12%);

Миколаївська область — 69,88% (учора — 71,03%);

Київська область — 69,04% (учора — 72,54%).

Перша п'ятірка залишилася такою ж, як і вчора, однак, якщо вірити цифрам, у кожному регіоні ситуація із зайнятістю лікарняних ліжок з киснем трохи покращилася.

У свою чергу блогер Євген Істребін у себе на сторінці у Facebook відзначає зростання числа хворих у реанімаціях.

"Такий стан говорить про те, що пацієнтів у лікарні приймають все більш важких. А ліжок для середньо хворих стає менше. Не можуть рости реанімації і ШВЛ, якщо ситуація йде до розвороту", — написав аналітик.

[ + – ] Загальна кількість пацієнтів з коронавірусів Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Чисто пацієнтів в реанімації і на апаратах ШВЛ Фото: Евгений Истребин / Facebook

Істребін зазначив, що ситуація поліпшується у Вінницькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

У той же час у Києві, а також у Дніпропетровській, Миколаївській, Чернівецькій і Хмельницькій областях справи йдуть не так позитивно.

"У Києві реанімації та ШВЛ злітають. Хмельницька область. Ось тут хочу окремо зупинитися. Сьогодні область вийшла на перше місце за кількістю госпіталізацій на душу населення — 1 773 пацієнти на 1 млн населення. Буду завтра з величезним інтересом спостерігати, як ці шулери намагатимуться закрити цифри, щоб область не потрапила в червону зону", — написав блогер.

[ + – ] Госпіталізації на душу населення Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Число госпіталізацій по регіонах Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Госпіталізації пацієнтів з підозрою і підтвердженим COVID-19 Фото: Евгений Истребин / Facebook

Як стало відомо, з 5 квітня Київ вводить локдаун, у зв'язку з чим мер Києва Віталій Кличко сповістив громадян про нові обмеження. Вони будуть діяти в місті до 16 квітня.

[ + – ] Госпіталізації в Києві Фото: Евгений Истребин / Facebook

Як повідомлялося раніше, за добу 30 березня в Україні від коронавірусу померли 407 осіб. Це рекордне число за весь час пандемії.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль під час пресконференції, присвяченій року його роботи на посаді прем'єр-міністра України, заявив, що в Україні вже почалася третя хвиля пандемії коронавірусу.