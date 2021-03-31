Локдаун в Киеве вводится с понедельника: что будет запрещено

Согласно решению властей, общественный транспорт будет действовать в режиме спецпропусков. А вот под запрет попали детские сады и школы.

Киев вводит локдаун с 5 апреля 2021 года, в связи с чем столичный мэр Виталий Кличко оповестил граждан с новыми ограничениями. Они будут действовать в городе до 16 апреля.

Об этом он написал у себя на странице в Telegram.

"У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день! Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", — написал Кличко.

Также он опубликовал список новых ограничений, которые вводятся с 5 апреля в Киеве:

закрываются все школы и детские сады;

общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров (то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);

заведения общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.д.) смогут работать только на вынос или доставку;

продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля.

Кличко также подчеркнул, что руководители учреждений и предприятий должны на период действия локдауна в Киеве отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить отпуска, если это возможно.

Напомним, с 20 марта по 9 апреля в Киеве действуют ограничения "красной" зоны карантина. Вчера, 30 марта, было принято решение о запрете продуктовых ярмарок на период с 1 апреля. До 5 апреля общественный транспорт может перевозить до 50% пассажиров от общей вместительности.