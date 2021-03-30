В Киеве ужесточили карантин: что запрещено

Больницы переполнены: из-за коронавируса в Киеве госпитализированы почти 4 тысячи человек.

Киевская городская администрация решила ввести в столице дополнительные карантинные ограничения с 1 по 12 апреля. Заявление заместителя мэра Алексея Кулебы приводит официальный сайт.

В Киеве почти на две недели запретят проведение традиционных апрельских ярмарок, включая продуктовые. Соответствующее распоряжение накануне подписал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николай Поворозник.

"К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице — сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля", — объяснил Алексей Кулеба.

На своей странице в соцсети "Фейсбук" он добавил, что за последние сутки в столице выявили более 1400 новых случаев заражения COVID-19 и зафиксировали 33 летальных случая. По данным Минздрава, по состоянию на 30 мая в Киеве зафиксировали наибольшее количество новых заболевших.

С 20 марта в Киеве действуют ограничения "красной" зоны карантина, решение приняла Постоянная комиссия КГГА по вопросам ТЭБ и ЧС. До 9 апреля в столице запрещены:

работа культурных учреждений;

работа торгово-развлекательных центров, кроме продовольственных магазинов, аптек, зоомагазинов, торговых точек по продаже средств гигиены и бытовой химии;

религиозные службы в местах, где нельзя обеспечить 10 квадратных метров на одного человека;

развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и другие массовые мероприятия;

присутствие зрителей на спортивных мероприятиях;

прием посетителей в кафе и ресторанах (можно готовить на вынос и доставку).

Изначально КГГА разрешила работу общественного транспорта, но с заполнением не более 50% сидячих мест. 26 марта столичные власти смягчили транспортные ограничения и позволили перевозить до 50% пассажиров от общей вместительности, а значит и ездить стоя. "Киевпастранс" и мэр Виталий Кличко неоднократно призывали пользоваться общественным транспортом лишь тех граждан, которым нужно добраться на работу или отправиться по неотложным делам.

КГГА ввела карантин из-за бешенства в двух районах Киева: Дарницком и Святошинском. В столице зафиксировали два случая болезни, которой могут заразиться как животные, так и люди.