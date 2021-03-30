У Києві посилили карантин: що заборонено

Лікарні переповнені: через коронавірус у Києві госпіталізовано майже 4 тисячі осіб.

Київська міська адміністрація вирішила ввести в столиці додаткові карантинні обмеження з 1 по 12 квітня. Заяву заступника мера Олексія Кулеби наводить офіційний сайт.

У Києві майже на два тижні заборонять проведення традиційних квітневих ярмарків, включаючи продуктові. Відповідне розпорядження напередодні підписав керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Микола Поворозник.

"На жаль, ситуація з поширенням COVID-19 у столиці — складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається в "червоній зоні". Для зменшення ризику киян, місто прийняло рішення скасувати продуктові ярмарки в період з 1 по 12 квітня", — пояснив Олексій Кулеба.

На своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" він додав, що за останню добу в столиці виявили понад 1400 нових випадків зараження COVID-19 і зафіксували 33 летальних випадки. За даними МОЗ, станом на 30 травня в Києві зафіксували найбільшу кількість нових хворих.

З 20 березня в Києві діють обмеження "червоної" зони карантину, рішення прийняла постійна комісія КМДА з питань ТЕБ та НС. До 9 квітня в столиці заборонені:

робота культурних установ;

робота торгово-розважальних центрів, крім продовольчих магазинів, аптек, зоомагазинів, торговельних точок із продажу засобів гігієни і побутової хімії;

релігійні служби в місцях, де не можна забезпечити 10 квадратних метрів на одну людину;

розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші масові заходи;

присутність глядачів на спортивних заходах;

прийом відвідувачів у кавʼярнях і ресторанах (можна готувати на винос і доставку).

Спочатку КМДА дозволила роботу громадського транспорту, але із заповненням не більше 50% сидячих місць. 26 березня столична влада пом'якшила транспортні обмеження і дозволила перевозити до 50% пасажирів від загальної кількості, а, значить, і їздити стоячи. "Київпастранс" і мер Віталій Кличко неодноразово закликали користуватися громадським транспортом лише тих громадян, яким потрібно дістатися на роботу чи вирушити у невідкладних справах.

КМДА ввела карантин через сказ у двох районах Києва: Дарницькому і Святошинському. У столиці зафіксували два випадки хвороби, якою можуть заразитися як тварини, так і люди.