Возьмут стоя. В Киеве смягчили карантинные ограничения в общественном транспорте

Накануне киевляне жаловались на полупустые автобусы и переполненные маршрутки, а частные перевозчики — на штрафы.

Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила в общественном транспорте перевозить больше людей. Об этом сообщает "Киевпасстранс".

Принятое решение меняет ограничение на перевозку только 50% от числа сидячих мест. С сегодняшнего дня (26 марта) в общественном транспорте разрешено перевозить 50% пассажиров от общей вместительности, что позволит брать в салон стоячих людей.

При этом в "Киевпасстрансе" отметили, что в транспорте продолжат действовать все карантинные правила.

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Ранее в "Киевпасстрансе" призвали пользоваться общественным транспортом только тем пассажирам, которые добираются на работу или имеют неотложные дела.

Напомним, 22 марта Кабинет министров дал полномочия местным властям ограничивать работу общественного транспорта. Региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в каждой области смогут самостоятельно регулировать вопрос движения. В тот же день комиссия в Киеве приняла решение не останавливать общественный транспорт, но ограничить количество перевозимых людей до 50% свободных мест.

Также в КГГА не исключают полной остановки транспорта, если ситуация с пандемией коронавируса продолжит ухудшаться.

Отметим, что первый заместитель главы КГГА Николай Паровозник заявлял, что локдаун в Киеве может досрочно закончиться, если ситуация с COVID-19 пойдет на спад.