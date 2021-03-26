Візьмуть стоячи. У Києві пом'якшили карантинні обмеження в громадському транспорті

Напередодні кияни скаржилися на напівпорожні автобуси і переповнені маршрутки, а приватні перевізники — на штрафи.

Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила в громадському транспорті перевозити більше людей. Про це повідомляє "Київпастранс".

Прийняте рішення змінює обмеження на перевезення тільки 50% від числа сидячих місць. Від сьогодні (26 березня) в громадському транспорті дозволено перевозити 50% пасажирів від загальної місткості, що дозволить брати в салон стоячих людей.

При цьому в "Київпастрансі" зазначили, що в транспорті продовжать діяти всі карантинні правила.

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Раніше в "Київпастрансі" закликали користуватися громадським транспортом тільки тим пасажирам, які добираються на роботу або мають невідкладні справи.

Нагадаємо, що 22 березня Кабінет Міністрів дав повноваження місцевій владі обмежувати роботу громадського транспорту. Регіональні комісії з ТЕБ та НС у кожній області зможуть самостійно регулювати питання руху. У той же день комісія в Києві прийняла рішення не зупиняти громадський транспорт, але обмежити кількість перевезених людей до 50% вільних місць.

Також у КМДА не виключають повної зупинки транспорту, якщо ситуація з пандемією коронавірусу продовжить погіршуватися.

Зазначимо, що перший заступник голови КМДА Микола Паровозник заявляв, що локдаун у Києві може достроково закінчитися, якщо ситуація з COVID-19 піде на спад.