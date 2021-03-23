Локдаун в Киеве: полиция будет проводить рейды по маршруткам и проверять соблюдение карантина

Злостных нарушителей карантинных ограничений, по словам Госпотребслужбы, будут лишать лицензий на перевозки.

Глава Господпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что в столице будут проверять маршрутчиков на предмет соблюдения карантинных ограничений. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Думаю, что будут у нас рейды по маршруткам, наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозки. Это (лишение лицензий — ред.) исключительно прерогатива Укртрансбезопасности в Министерстве инфраструктуры. Сегодня мы получили предписание от КГГА по поводу контроля вместе с патрульной полицией", — говорит Рубан, добавив, что проверки начнутся завтра.

Чиновник говорит, что частные перевозчики не соблюдают карантинные нормы, в частности, 50% пассажиров от наличия мест в автотранспорте, но если запретить их работу, это может повлечь коллапс критических объектов.

"Если закрыть общественный транспорт, будет коллапс для социально критических объектов. У нас есть опыт прошлого года, когда общественный транспорт работал по спецпропускам, и это не дало эффекта", — сказал он.

Напомним, 22 марта пресс-служба КГГА сообщила о том, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение не прекращать работу общественного транспорта в столице. Однако во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях водители и кондукторы должны контролировать, чтобы было заполнено не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

23 марта Поворощник заявил, что власти города не исключают введения спецпропусков на общественный транспорт.

19 марта заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко рассказал о том, что Киевский метрополитен также не будет прекращать работу. Однако он не исключил того варианта, что сотрудникам метро придется контролировать количество пассажиров, в том числе — и закрывая двери на станции.