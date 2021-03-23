Локдаун в Києві: поліція проводитиме рейди по маршруткам і перевірятиме дотримання карантину

Злісних порушників карантинних обмежень, за словами Держпотребслужби, позбавлятимуть ліцензій на перевезення.

Голова Держпотребслужби Києва Олег Рубан повідомив, що в столиці перевірятимуть маршрутників щодо дотримання карантинних обмежень. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Думаю, що будуть у нас рейди по маршруткам, покарання буде аж до позбавлення ліцензій на перевезення. Це (позбавлення ліцензій — ред.) виключно прерогатива Укртрансбезпеки у Міністерстві інфраструктури. Сьогодні ми отримали припис від КМДА щодо контролю разом з патрульною поліцією", — каже Рубан, додавши, що перевірки почнуться завтра.

Чиновник каже, що приватні перевізники не дотримуються карантинних норм, зокрема, 50% пасажирів від наявності місць в автотранспорті, але якщо заборонити їх роботу, це може спричинити колапс критичних об'єктів.

"Якщо закрити громадський транспорт, буде колапс для соціально критичних об'єктів. У нас є досвід минулого року, коли громадський транспорт працював за спецперепустками, і це не дало ефекту", — сказав він.

Нагадаємо, 22 березня прес-служба КМДА повідомила про те, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення не припиняти роботу громадського транспорту в столиці. Однак у всіх маршрутках, тролейбусах і трамваях водії та кондуктори повинні контролювати, щоб було заповнено не більше 50% місць, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу.

23 березня Поворозник заявив, що влада міста не виключає введення спецперепусток на громадський транспорт.

19 березня заступник мера Києва Володимир Бондаренко розповів про те, що Київський метрополітен також не припинятиме роботу. Однак він не виключив того варіанту, що співробітникам метро доведеться контролювати кількість пасажирів, зокрема — і закриваючи двері на станції.