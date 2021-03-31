Локдаун у Києві вводять з понеділка: що буде заборонено

Згідно з рішенням влади, громадський транспорт діятиме у режимі спецперепусток. А ось під заборону потрапили дитячі сади і школи.

Київ вводить локдаун з 5 квітня 2021 року через що столичний мер Віталій Кличко сповістив громадян про нові обмеження. Вони діятимуть в місті до 16 квітня.

Про це він написав у себе на сторінці в Telegram.

"У нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня! Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого поширення вірусу. І не допустити трагічних наслідків", — написав Кличко.

Також він опублікував список нових обмежень, які вводяться з 5 квітня в Києві:

закриваються всі школи і дитячі садки;

громадський транспорт — і наземний, і метро — працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів (тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);

заклади громадського харчування (ресторани, кафе, бари і т.д.) зможуть працювати тільки на винос або доставку;

продуктові ярмарки припиняються з 1 квітня.

Кличко також підкреслив, що керівники установ та підприємств повинні на період дії локдауну в Києві відправити співробітників на віддалену роботу або надати відпустки, якщо це можливо.

Нагадаємо, з 20 березня до 9 квітня в Києві діють обмеження "червоної" зони карантину. Вчора, 30 березня, прийняли рішення про заборону продуктових ярмарків на період з 1 квітня. До 5 квітня громадський транспорт може перевозити до 50% пасажирів від загальної місткості.