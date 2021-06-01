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Миллиарды цикад после 17-летней спячки "атаковали" побережье США (фото, видео)

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Фото: Фото из Twitter-аккаунтов Matthew Green и Sean Baptiste | Нашествие цикад в США

Ученые призывают не травить цикад, ведь от пестицидов могут пострадать другие виды насекомых, а сами цикады считаются безвредными и живут всего месяц.

На Востоке США ученые фиксируют массовое пробуждение цикад, которые относятся к "Выводку Х".

Об этом пишет издание El Pais.

По словам специалистов, цикады из "Великого восточного выводка", которые провели под землей 17 лет, вышли на поверхность для спаривания. Мужские особи в особый период издают громкий брачный зов, мощность которого может достигать 90 децибел.

Более того, хор из миллиардов цикад, которые издают вибрации своим барабанным органом, изменят звуковой ландшафт парков и садов на восточном побережье США.

"Грядет вторжение. Этой весной миллиарды цикад появятся из-под земли", — предупредила пресс-служба Национального центра, который отвечает за сохранение памятников и парков Вашингтона.

Агентство США по охране окружающей среды уже запустило кампанию, в котором разъясняют населению особенности пробуждения цикад. Ученые призывают людей отказаться от фумигации, поскольку ядовитые пестициды могут негативно повлиять и на другие виды насекомых.

"Цикады безвредны. Они являются ценным источником пищи для других животных. Игнорируй их. Они не будут здесь вечно. Периодические цикады, которые не кусают и не жалят людей , обычно живут на поверхности всего один месяц", — утверждают в Агентстве США.

Массовое пробуждение цикад в США

Ученый из Университета Мэриленда Дэниел Грюнер отметил, что цикады могут измерять время благодаря корням деревьев. Дело в том, что движение жидкости к корню замедляется зимой и ускоряется в период роста, и цикады идеально "отсчитывают" 17 лет, которые проводят в земле перед брачным периодом.

"Они не являются чумой, они не кусают, они не жалят, не распространяют болезни, не повреждают урожай или имущество", — отметил доцент и в очередной раз призвал фермеров отказаться от пестицидов.

Массовое пробуждение цикад в США

Цикады вылазят из-под земли при определенных условиях: влажная погода и температура почвы должна быть около +18 градусов. После того, как цикады оказываются на поверхности, они массово устремляются к деревьям. Самки откладывают от 400 до 600 маленьких яиц на маленьких ветках, и этим воспользуются другие насекомые, в рацион которых входят цикады.

Брачный период обычно длится около 40 дней, а прослушивание пения цикад в течение 40-50 минут могут повредить слух человека. Если зов самца будет успешным, насекомое найдет самку и спаривается с ней, после чего она откладывает огромное количество яиц на ветвях деревьев.

Массовое пробуждение цикад в США
Массовое пробуждение цикад в США

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии обнаружили гигантского мотылька с размахом крыльев 25 см. По информации музея Квинсленда, гигантская древесная моль обитает на побережье Нового Южного Уэльса, а самки могут достигать 15 сантиметров в длину.

Также Фокус рассказывал, что в США выпустили первых генетически модифицированных комаров. По словам ученых, модифицированные насекомые должны подавить развитие популяций комаров переносчиков страшных болезней.