Миллиарды цикад после 17-летней спячки "атаковали" побережье США (фото, видео)
Ученые призывают не травить цикад, ведь от пестицидов могут пострадать другие виды насекомых, а сами цикады считаются безвредными и живут всего месяц.
На Востоке США ученые фиксируют массовое пробуждение цикад, которые относятся к "Выводку Х".
Об этом пишет издание El Pais.
По словам специалистов, цикады из "Великого восточного выводка", которые провели под землей 17 лет, вышли на поверхность для спаривания. Мужские особи в особый период издают громкий брачный зов, мощность которого может достигать 90 децибел.
Более того, хор из миллиардов цикад, которые издают вибрации своим барабанным органом, изменят звуковой ландшафт парков и садов на восточном побережье США.
"Грядет вторжение. Этой весной миллиарды цикад появятся из-под земли", — предупредила пресс-служба Национального центра, который отвечает за сохранение памятников и парков Вашингтона.
Агентство США по охране окружающей среды уже запустило кампанию, в котором разъясняют населению особенности пробуждения цикад. Ученые призывают людей отказаться от фумигации, поскольку ядовитые пестициды могут негативно повлиять и на другие виды насекомых.
"Цикады безвредны. Они являются ценным источником пищи для других животных. Игнорируй их. Они не будут здесь вечно. Периодические цикады, которые не кусают и не жалят людей , обычно живут на поверхности всего один месяц", — утверждают в Агентстве США.
Ученый из Университета Мэриленда Дэниел Грюнер отметил, что цикады могут измерять время благодаря корням деревьев. Дело в том, что движение жидкости к корню замедляется зимой и ускоряется в период роста, и цикады идеально "отсчитывают" 17 лет, которые проводят в земле перед брачным периодом.
"Они не являются чумой, они не кусают, они не жалят, не распространяют болезни, не повреждают урожай или имущество", — отметил доцент и в очередной раз призвал фермеров отказаться от пестицидов.
Цикады вылазят из-под земли при определенных условиях: влажная погода и температура почвы должна быть около +18 градусов. После того, как цикады оказываются на поверхности, они массово устремляются к деревьям. Самки откладывают от 400 до 600 маленьких яиц на маленьких ветках, и этим воспользуются другие насекомые, в рацион которых входят цикады.
Брачный период обычно длится около 40 дней, а прослушивание пения цикад в течение 40-50 минут могут повредить слух человека. Если зов самца будет успешным, насекомое найдет самку и спаривается с ней, после чего она откладывает огромное количество яиц на ветвях деревьев.
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