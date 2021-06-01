Турция снова будет требовать ПЦР-тесты от прилетающих из Украины, - СМИ

Прибывающие в страну пассажиры также могут демонстрировать результаты экспресс-тестов, документы о вакцинации или справки о недавней болезни COVID-19, заявляют профильные СМИ.

Власти Турции с 1 июня якобы вернули обязательное прохождение ПЦР-тестов для пассажиров из Украины. Об этом рассказывает портал AviaNews со ссылкой на сообщение для летного состава NOTAM №A2932/21, которое опубликовали ночью 31 мая.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отмечается, что 1 июня пассажирам из Украины еще можно вылететь в Турцию без тестирования на коронавирус, однако со среды, 2 июня, будут действовать новые правила.

Так, по информации портала, пассажиры обязаны не более, чем за 72 часа (3 суток) до пересечения границы со страной сдать ЦПР-тест. Также прибывающие в Турцию могут предоставить результаты экспресс-тестов на антиген, однако с момента взятия образца до пересечения границы должно пройти не более 48 часов (2 суток).

Результаты тестирования на COVID-19 могут не предоставлять те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса и кто имеет подтверждающий это официальный документ. Впрочем, со дня получения второй дозы должно пройти как минимум 14 дней. Кроме того, пассажиры по прибытию в страну могут предоставить справку, подтверждающую, что человек в последние полгода переболел коронавирусом.

Отмечается, что в аэропортах также будет проводиться выборочное ПЦР-тестирование на COVID-19. В случае, если у человека обнаружат коронавирус, ему придется лечиться по утвержденному Минздравом Турции протоколом.

По информации портала AviaNews, новые правила для прибывающих в страну будут действовать до 30 июня.

Стоит отметить, что на текущий момент на сайте Турецких авиалиний (Turkish Airlines) информация о необходимости сдавать тесты на коронавирус для пассажиров из Украины отсутствует.

По информации портала Worldometers, за все время пандемии в стране зафиксировали 5 249 404 случаев коронавируса. Летальных исходов из-за этой болезни — 47 527.

Отметим, власти Турции официально отменили обязательную сдача ПЦР-тестов для прилетающих из Украины с 15 мая.

Напомним, 28 мая в Турции удалось найти тело украинской альпинистки, которая пропала в горах в начале месяца. Труп удалось обнаружить лишь благодаря аэрофотосъемке с самолета.