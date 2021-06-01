Туреччина знову вимагатиме ПЛР-тести від людей, які прилітають з України, — ЗМІ

Пасажири, які прибувають в країну, також нібито можуть демонструвати результати експрес-тестів, документи про вакцинацію або довідку про нещодавню хворобу COVID-19.

Влада Туреччини з 1 червня нібито повернула обов'язкове проходження ПЛР-тестів для пасажирів з України. Про це розповідає портал AviaNews із посиланням на повідомлення для льотного складу NOTAM №A2932/21, яке опублікували вночі 31 травня.

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Зазначається, що 1 червня пасажирам з України ще можна вилетіти до Туреччини без тестування на коронавірус, однак із середи, 2 червня, нібито діятимуть нові правила.

Так, за інформацією порталу, пасажири зобов'язані не більше, ніж за 72 години (3 доби) до перетину кордону з країною здати ПЛР-тест. Також люди, які прибувають в Туреччину, можуть надати результати експрес-тестів на антиген, проте з моменту взяття зразка до перетину кордону має пройти не більше 48 годин (2 доби).

Результати тестування на COVID-19 можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу і хто має офіційний документ, який підтверджує це. Утім, із дня отримання другої дози повинно пройти як мінімум 14 днів. Крім того, пасажири після прибуття в країну можуть надати довідку, яка підтверджує, що людина в останні півроку перехворіла коронавірусом.

Зазначається, що в аеропортах також буде проводитися вибіркове ПЛР-тестування на COVID-19. У разі, якщо у людини виявлять коронавірус, їй доведеться лікуватися за затвердженим Міністерством охорони здоров'я Туреччини протоколом.

За інформацією порталу AviaNews, нові правила для тих, хто прибувають в країну, нібито діятимуть до 30 червня.

Варто зазначити, що на поточний момент на сайті Турецьких авіаліній (Turkish Airlines) інформація про необхідність здавати тести на коронавірус для пасажирів з України відсутня.

За інформацією порталу Worldometers, за весь час пандемії в країні зафіксували 5 249 404 випадки коронавірусу. Летальних випадків через цю хворобу — 47 527.

Зазначимо, влада Туреччини офіційно скасувала обов'язкове здавання ПЛР-тестів для людей, які прилітають з України з 15 травня.

Нагадаємо, 28 травня в Туреччині вдалося знайти тіло української альпіністки, яка зникла в горах на початку місяця. Труп вдалося знайти лише завдяки аерофотозйомці з літака.