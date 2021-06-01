В Иране два военных летчика погибли в результате катапультирования

Это уже второй подобный случай за последние два месяца.

Два летчика погибли при срабатывании системы катапультирования на самолете F-5, сообщило издание ABC News.

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Катастрофа произошла 1 июня утром на базе Дизфуль в провинции Хузестан. Это уже второй за последние два месяца случай непредвиденного срабатывания системы катапультирования на иранских военных самолетах.

Авиационные издания отмечают, что из-за санкций и ограничений, ВВС Ирана вынуждены использовать авиационную технику, во многом закупленную в США еще в 1970-х годах. Истребитель Northrop F-5E/F Tiger II относится к их числу. Их было куплено 166 штук. Это экспортный вариант истребителя, который поставлялся тогдашним союзникам США.

После Исламской революции 1979 года Иран превратился из союзника во врага США. Поэтому прекратились не только поставки новых самолетов, но и запчастей к уже имеющимся в стране.

По данным издания Aviation Week & Space Technology, ВВС Ирана по-прежнему эксплуатируют 44 F-5E (одноместные боевые) и 15 F-5F (двухместные учебно-боевые). В 2000-х годах правительство Ирана поставило задачу модернизировать самолеты с использованием деталей собственного производства, чтобы они продолжали летать.

Иран теперь может производить свои собственные F-5F на 70% (включая двигатели). Недостающие 5% систем авионики и 25% других деталей либо покупаются на открытом рынке, либо берутся с нелетающих самолетов, которых у Ирана почти 100.

Напомним, в России на западе Калужской области на аэродроме Шайковка при нештатном срабатывании системы катапультирования погибли три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3