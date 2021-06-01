В Ірані два військові льотчики загинули внаслідок катапультування

Це вже другий подібний випадок за останні два місяці.

Двоє льотчиків загинули при спрацьовуванні системи катапультування на літаку F-5, повідомило видання ABC News.

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Катастрофа сталася 1 червня вранці на базі Дізфуль у провінції Хузестан. Це вже другий за останні два місяці випадок непередбаченого спрацьовування системи катапультування на іранських військових літаках.

Авіаційні видання зазначають, що через санкції та обмеження, ВПС Ірану змушені використовувати авіаційну техніку, багато в чому закуплену в США ще в 1970-х роках. Винищувач Northrop F-5E/F Tiger II належить до них. Їх було куплено 166 екземплярів. Це експортний варіант винищувача, який поставлявся тодішнім союзникам США.

Після Ісламської революції 1979 року Іран перетворився із союзника на ворога США. Тому припинилися не тільки поставки нових літаків, але й запчастин до вже наявних у країні.

За даними видання Aviation Week & Space Technology, ВПС Ірану як і раніше експлуатують 44 F-5E (одномісні бойові) та 15 F-5F (двомісні навчально-бойові). У 2000-х роках уряд Ірану поставив завдання модернізувати літаки з використанням деталей власного виробництва, щоб вони продовжували літати.

Іран тепер може виробляти свої власні F-5F на 70% (враховуючи двигуни). Відсутні 5% систем авіоніки та 25% інших деталей або купуються на відкритому ринку, або беруться з нелітальних літаків, яких в Ірану майже 100.

Нагадаємо, в Росії на заході Калузької області на аеродромі Шайковка при позаштатному спрацьовуванні системи катапультування загинули три члени екіпажу далекого бомбардувальника Ту-22М3.