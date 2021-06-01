В Бангладеш поймали браконьера, убившего около 70 бенгальских тигров (фото)

Подозреваемый сотрудничал с преступными группировками и 20 лет умело избегал тюрьмы. Сейчас его арестовали, и теперь Тигр Хабиб предстанет перед судом.

Печально известный тигровый браконьер Хабиб Талукдер по прозвищу Тигр Хабиб, предположительно убивший около 70 находящихся под угрозой исчезновения бенгальских тигров, был арестован в Бангладеш после 20-летней охоты на него, передает The Dhaka Tribune.

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По словам начальника местной полиции Сайдура Рахмана, поиски преступника столько лет усложняло то, что он жил рядом с лесом, и когда правоохранители пытались поймать его, мужчина убегал в лес. Однако сейчас стражи порядка действовали по наводке и смогли схватить браконьера и отправить его в тюрьму.

Как сообщают СМИ, охотничьим угодьем Талукдера был обширный регион мангровых лесов Сундарбанс, охватывающий Индию и Бангладеш. Здесь обитает одна из крупнейших в мире популяций бенгальских тигров. Вид находится под угрозой исчезновения, и, по оценкам, в дикой природе осталось всего несколько тысяч этих красивых диких кошек.

[ + – ] Хабиб Талукдер 20 лет бегал от полиции Фото: The Dhaka Tribune

50-летний Талукдер сначала собирал мед диких пчел в лесу, но потом решил, что охотиться на тигров, шкуры, кости и даже мясо которых высоко ценились на черном рынке, куда выгоднее. Он стал буквально местной легендой, избегая ареста два десятилетия. Как признался охотник за медом Абус Салам, Хабиба одинаково уважают и боятся.

"Он опасный человек, который может сражаться наедине с тигром в лесу", – пояснил он.

Офицер станции Шаранкхола Абдул Маннан сообщил, что Талукдер числился в списке наиболее разыскиваемых как полицией, так и Департаментом лесного хозяйства.

"Он тайно проник в Сундарбан и охотился на диких животных, несмотря на то, что ему давным-давно запретили вход в лес. Он вел эту преступную деятельность, хотя против него возбуждено несколько дел… В этом замешаны влиятельные банды", – подчеркнул Маннан.

Региональный инспектор по охране лесов Майнуддин Хан добавил, что известие об аресте Талукдера зоозащитники восприняли с большим облегчением.

"Он был для нас большой головной болью. Он представлял большую угрозу для биоразнообразия леса".

Бенгальские тигры уникальны среди больших кошек тем, что могут жить и охотиться в солоноватой воде мангровых лесов и являются отличными пловцами. По данным Департамента лесного хозяйства Бангладеш, их популяция упала до рекордно низкого уровня . Если в 2004 году их было 440, то в 2015 году насчитывалось всего 106. По состоянию на 2019 год их количество увеличилось до 114 благодаря борьбе с браконьерством и бандитизмом в регионе.

В период с 2001 по июль 2020 года в Сундарбане погибло в общей сложности 38 тигров – 22 в восточном и 16 – в западном дивизионах. Некоторые из них были убиты браконьерами, остальные погибли при различных обстоятельствах.

Напомним, замдиректора национального парка в Одесской области сбросил браконьера с дамбы. А в Чернобыльской зоне неизвестные установили петли-ловушки из металлического троса, в которые попались жеребенок и взрослая особь лошадей Пржевальского и в них задохнулись. Трупы кобылы и жеребенка обглодали волки и другие звери.