Девушка-подросток попыталась повторить трюк из TikTok и оказалась в реанимации

Сейчас ребенок сейчас в медикаментозной коме и еще до конца не понимает, что произошло.

13-летняя Дестини Крейн из Портленда, штат Орегон (США) получила серьезные ожоги третьей степени, попытавшись повторить трюк из видеоприложения TikTok, передает ABC News.

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Об инциденте, который случился еще 13 мая в ванной их дома, журналистам телеканала рассказала сестра потерпевшей Андреа Крейн. По ее словам, Дестини решила присоединиться к новому челленджу, по условиям которого его участники рисуют на зеркале любую фигуру легковоспламеняющейся жидкостью, а потом поджигают ее, снимая эффектное видео.

Семиклассница принесла в ванную комнату свечу, зажигалку и бутылку медицинского спирта, который, по мнению семьи, взорвался в плохо вентилируемом помещении, в результате чего девушка и предметы загорелись.

Когда перепуганные родственники ворвались в комнату, телефон Дестини все еще записывал видео. Сама же девушка была в огне от колен до головы. Ее мать Кимберли вывела дочь на улицу, где стащила с нее горящую одежду, а сосед позвонил в службу спасения.

Девушку госпитализировали в отделение интенсивной терапии местной больницы. Она перенесла уже несколько операций по пересадке кожи, однако ее состояние до сих пор, спустя более двух недель, остается тяжелым. По словам ее сестры, ей, вероятно, потребуется еще несколько месяцев, чтобы выздороветь, включая стационарную реабилитацию для восстановления способности пользоваться рукой и подвижности шеи, плеч и пальцев.

[ + – ] Дестини уже третью неделю находится в реанимации Фото: ABC News

"Из-за ожогов у нее будет ограниченная подвижность. Ей всю жизнь придется заниматься физиотерапией, чтобы сохранить хотя бы минимальную способность двигать рукой", – пояснила Андреа.

По словам семьи, Дестини принимала обезболивающее. Она знает, что находится в больнице, но не до конца понимает, что с ней случилось.

"Я знаю, что, когда она проснется и полностью поймет, она, вероятно, сойдет с ума. Но, честно говоря, я думаю, что она достаточно сильна, чтобы пережить это", – сказала Кимберли.

Местная церковь и школа, где учится Дестини, помогла семье. Андреа Крейн, студентка Университета Западного Орегона в Монмуте, также вернулась домой, чтобы быть с сестрой в это время.

О трагическом инциденте родственики пострадавшей рассказали для того, чтобы предотвратить подобные случаи среди других детей.

[ + – ] Из-за ожогов подвижность девочки теперь будет ограничена Фото: ABC News

"Очень важно быть рядом со своими детьми, потому что мы можем следить за ними, у нас есть родительский контроль, но некоторые моменты ускользают от нас. И поэтому действительно важно присутствовать рядом со своими детьми и понимать, чем они занимаются", – поделилась мать Дестини.

Согласно условиям использования приложения, минимальный возраст для TikTok – 13 лет. Организация по безопасности детей в Интернете Internet Matters сообщает, что у подростков "может возникнуть соблазн рискнуть, чтобы получить больше подписчиков или лайков на видео, поэтому важно говорить о том, чем они делятся".

Тем временем Пакистан заблокировал популярную соцсеть TikTok после судебного постановления по жалобе на размещение в нем неприличного контента. Такое решение появилось после того, как власти пришли к выводу, что социальная сеть оказывает негативное влияние на молодежь.