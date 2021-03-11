Пакистан заблокировал TikTok из-за аморального контента

Суд решил, что соцсеть оказывает негативное влияние на молодежь.

Пакистан заблокировал популярную соцсеть TikTok после судебного постановления по жалобе на размещение в нем неприличного контента. Об этом сообщает Reuters.

Интернет-провайдеры получили указание немедленно заблокировать доступ к TikTok. Приложение перестало работать в течение часа.

По словам судьи Рашида Хана, рассматривавшего дело, TikTok является "неприемлемым для пакистанского общества" и Пакистанское управление электросвязи обязано прекратить распространение контента с "аморальным содержанием", передает местное издание "Naya Daur".

В свою очередь, представитель TikTok в Пакистане сказал, что существуют строгие меры предосторожности, чтобы не допустить нежелательного контента на платформу.

Судья добавил, что есть сообщения о том, что социальная сеть оказывает негативное влияние на молодежь.

"В Пакистане мы расширили нашу команду модераторов на местном языке, и у нас есть механизмы для удаления контента, нарушающего принципы нашего сообщества", — говорится в заявлении представителя, добавив, что руководство соцсети надеется вскоре продолжить работу.

В октябре Пакистан уже блокировал соцсеть, но восстановил доступ в течение 10 дней после того, как компания пообещала заблокировать все учетные записи, связанные с распространением "непристойности и аморальности".

Напомним, в городе Боярка Фастовского района Киевской области две ученицы 7-го класса посмотрели в социальной сети TikTok видео с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене девочки приобрели в аптеке некий препарат, название которого юристы просят не называть, и приняли каждая по 40 таблеток в помещении академического лицея "Гармония". Детей в бессознательном состоянии нашли одноклассницы.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 13-летней девочки, а ее 12-летнюю подругу доставили в больницу.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба поддерживает запрет в Украине социальных сетей, где отсутствует контроль за контентом, пагубно влияющим на несовершеннолетних, в частности TikTok.

"Хочу вам сказать, что буквально сегодня днем мне звонила директор одной из школ рядом с Киевом, и она сказала, что только они собрали больше 10 тысяч подписей от учителей и родителей относительно запрета TikTok", – отметил омбудсмен, добавив, что решать вопрос о запрете этой соцсети в стране должен решать парламент.

TikTok с недавних пор стал неотъемлемой частью жизни в сети для очень многих. Туда перекочевали блогеры из Facebook и Twitter, которые стали слишком политизированными, и сети Instagram, которая стала слишком скучной для молодежи. Однако на фоне вполне невинных флешмобов и трендов, которые появляются с регулярной частотой, о ней все чаще говорят как о распространителе опасных идей, которые могут покалечить или вовсе убить. Фокус рассказал о ситуации вокруг ситуации с социальной сетью.