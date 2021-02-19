Детский омбудсмен Николай Кулеба поддерживает запрет TikTok в Украине

По словам уполномоченного по правам ребенка, для запрета TikTok в стране кто-то из депутатов Верховной Рады должен подать соответствующий законопроект, который затем парламент должен поддержать большинством голосов.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба поддерживает запрет в Украине социальных сетей, где отсутствует контроль за контентом, пагубно влияющим на несовершеннолетних, в частности TokTok. Как сообщает УНН, об этом детский омбудсмен заявил накануне, комментируя отравление школьниц в Умани.

"Хочу вам сказать, что буквально сегодня днем мне звонила директор одной из школ рядом с Киевом, и она сказала, что только они собрали больше 10 тысяч подписей от учителей и родителей относительно запрета TikTok", – отметил омбудсмен.

По словам Кулебы, аналогичная практика сегодня есть в других странах, в частности – в США и Италии.

"Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, поскольку они неконтролируемые, и вопрос контроля поднимался. Но это должен делать провайдер – собственник TikTok должен точно так же, как Facebook или YouTube, контролировать контент и не допускать публикации деструктивного контента. Этого, как раз, у TikTok и нет", – отметил омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка отметил, что решать вопрос о запрете этой соцсети в стране должен решать парламент. Для этого нужно, чтобы кто-то подал соответствующий проект закона.

"Если парламент поддержит, то эта сеть в Украине может быть запрещена", — сказал он.

Напомним, в городе Боярка Фастовского района Киевской области две ученицы 7-го класса посмотрели в социальной сети видео с призывом попробовать медицинский препарат.

На перемене девочки приобрели в аптеке некий препарат, название которого юристы просят не называть, и приняли каждая по 40 таблеток в помещении академического лицея "Гармония". Детей в бессознательном состоянии нашли одноклассницы.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 13-летней девочки, а ее 12-летнюю подругу доставили в больницу. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.

Похожая ситуация произошла в Умани Черкасской области, где две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Они принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы. Правда, в этом случае неизвестно, принимали ли участие в опасном тренде, который приписывают TikTok. Сейчас их жизни ничего не угрожает.