Дитячий омбудсмен Микола Кулеба підтримує заборону TikTok в Україні

За словами уповноваженого з прав дитини, для заборони TikTok у країні хтось із депутатів Верховної Ради повинен подати відповідний законопроект, який потім парламент повинен підтримати більшістю голосів.

Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба підтримує заборону в Україні соціальних мереж, де відсутній контроль за контентом, який згубно впливає на неповнолітніх, зокрема TokTok. Як повідомляє УНН, про це дитячий омбудсмен заявив напередодні, коментуючи отруєння школярок в Умані.

"Хочу вам сказати, що буквально сьогодні вдень мені дзвонила директор однієї зі шкіл поруч з Києвом, і вона сказала, що тільки вони зібрали понад 10 тисяч підписів від учителів і батьків щодо заборони TikTok", — зазначив омбудсмен.

За словами Кулеби, аналогічна практика сьогодні є в інших країнах, зокрема — у США та Італії.

"Однозначно, я за заборону таких деструктивних мереж, оскільки вони неконтрольовані, і питання контролю порушувалося. Але це повинен робити провайдер — власник TikTok повинен точно так само, як Facebook або YouTube, контролювати контент і не допускати публікації деструктивного контенту. Цього якраз у TikTok і немає", — зазначив омбудсмен.

Уповноважений з прав дитини зазначив, що вирішувати питання про заборону цієї соцмережі в країні повинен парламент. Для цього потрібно, щоб хтось подав відповідний проект закону.

"Якщо парламент підтримає, то ця мережа в Україні може бути заборонена", — сказав він.

Нагадаємо: у місті Боярка Фастівського району Київської області дві учениці 7-го класу подивилися в соціальній мережі відео із закликом спробувати медичний препарат.

На перерві дівчинки придбали в аптеці якийсь препарат, назву якого юристи просять не називати, і випили кожна по 40 таблеток у приміщенні академічного ліцею "Гармонія". Дітей непритомними знайшли однокласниці.

Прибулі на місце події медики констатували смерть 13-річної дівчинки, а її 12-річну подругу доставили в лікарню. Наразі життю школярки нічого не загрожує.

Схожа ситуація сталася в Умані Черкаської області, де дві восьмикласниці наковталися пігулок і потрапили до лікарні. Вони приймали препарат "Дротаверин" у приміщенні школи. Правда, у цьому випадку невідомо, чи брали участь у небезпечному тренді, який приписують TikTok. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.