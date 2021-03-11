Пакистан заблокував TikTok через аморальний контент

Суд вирішив, що соцмережа негативно впливає на молодь.

Пакистан заблокував популярну соцмережу TikTok після судової ухвали за скаргою на розміщення в ньому непристойного контенту. Про це повідомляє Reuters.

Інтернет-провайдери отримали вказівку негайно заблокувати доступ до TikTok. Додаток припинив працювати протягом години.

За словами судді Рашида Хана, який розглядав справу, TikTok є "неприйнятним для пакистанського суспільства" і Пакистанське управління електрозв'язку зобов'язане припинити поширення контенту з "аморальним змістом", передає місцеве видання "Naya Daur".

Зі свого боку, представник TikTok у Пакистані сказав, що існують суворі запобіжні заходи, щоб не допустити небажаного контенту на платформу.

Суддя додав, що є повідомлення про те, що соціальна мережа негативно впливає на молодь.

"У Пакистані ми розширили нашу команду модераторів місцевою мовою, й у нас є механізми для видалення контенту, що порушує принципи нашої спільноти", — йдеться в заяві представника, додавши, що керівництво соцмережі сподівається незабаром продовжити роботу.

У жовтні Пакистан вже блокував соцмережу, але відновив доступ протягом 10 днів після того, як компанія пообіцяла заблокувати всі облікові записи, пов'язані з поширенням "непристойності й аморальності".

Нагадаємо, у місті Боярці Фастівського району Київської області дві учениці 7-го класу подивилися в соціальній мережі TikTok відео із закликом спробувати медичний препарат. На перерві дівчатка придбали в аптеці якийсь препарат, назву якого юристи просять не називати, і взяли кожна по 40 таблеток у приміщенні академічного ліцею "Гармонія". Дітей в несвідомому стані знайшли однокласниці.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчинки, а її 12-річну подругу доставили в лікарню.

Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба підтримує заборону в Україні соціальних мереж, де відсутній контроль за контентом, який згубно впливає на неповнолітніх, зокрема TikTok.

"Хочу вам сказати, що буквально сьогодні вдень мені дзвонила директорка однієї зі шкіл поруч із Києвом, і вона сказала, що тільки вони зібрали більше 10 тисяч підписів від вчителів і батьків щодо заборони TikTok", — зазначив омбудсмен, додавши, що вирішувати питання про заборону цієї соцмережі в країні повинен вирішувати парламент.

TikTok із недавніх пір став невід'ємною частиною життя в мережі для дуже багатьох. Туди перекочували блогери із Facebook і Twitter, які стали занадто політизованими, і мережі Instagram, яка стала занадто нудною для молоді. Однак на тлі цілком невинних флешмобів і трендів, які з'являються з регулярною частотою, про неї все частіше говорять як про розповсюджувача небезпечних ідей, які можуть покалічити або зовсім вбити. Фокус розповів про ситуацію навколо ситуації із соціальною мережею.