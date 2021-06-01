Дівчина-підліток спробувала повторити трюк з TikTok і опинилася в реанімації

Наразі дитина в медикаментозній комі та ще до кінця не розуміє, що сталося.

13-річна Дестіні Крейн з Портленда, штат Орегон (США) отримала серйозні опіки третього ступеня, спробувавши повторити трюк з відеододатку TikTok, передає ABC News.

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Про інцидент, який трапився ще 13 травня у ванній їхнього будинку, журналістам телеканалу розповіла сестра потерпілої Андреа Крейн. За її словами, Дестіні вирішила приєднатися до нового челенджу, за умовами якого його учасники малюють на дзеркалі будь-яку фігуру легкозаймистою рідиною, а потім підпалюють її, знімаючи ефектне відео.

Семикласниця принесла у ванну кімнату свічку, запальничку і пляшку медичного спирту, який, на думку сімʼї, вибухнув у погано вентильованому приміщенні, у результаті чого дівчина і предмети загорілися.

Коли перелякані родичі увірвалися в кімнату, телефон Дестіні все ще записував відео. Сама ж дівчина була у вогні від колін до голови. Її мати Кімберлі вивела доньку на вулицю, де стягнула з неї одяг, що палав, а сусід зателефонував у службу порятунку.

Дівчину госпіталізували у відділення інтенсивної терапії місцевої лікарні. Вона перенесла вже кілька операцій з пересадки шкіри, однак її стан досі, через понад два тижні, залишається важким. За словами її сестри, їй, ймовірно, буде потрібно ще кілька місяців, щоб одужати, включаючи стаціонарну реабілітацію для відновлення здатності користуватися рукою і рухливості шиї, плечей і пальців.

[ + – ] Дестіні вже третій тиждень у реанімації Фото: climate

"Через опіки в неї буде обмежена рухливість. Їй все життя доведеться займатися фізіотерапією, щоб зберегти хоча б мінімальну здатність рухати рукою", — пояснила Андреа.

За словами сімʼї, Дестіні приймала знеболювальне. Вона знає, що перебуває в лікарні, але не до кінця розуміє, що з нею сталося.

"Я знаю, що, коли вона прокинеться і повністю зрозуміє, вона, ймовірно, зійде з розуму. Але, чесно кажучи, я думаю, що вона досить сильна, щоб пережити це", — сказала Кімберлі.

Місцева церква і школа, де навчається Дестіні, допомогла родині. Андреа Крейн, студентка Університету Західного Орегону в Монмута, також повернулася додому, щоб бути із сестрою в цей час.

Про трагічний інцидент родичі постраждалої розповіли для того, щоб запобігти подібним випадкам серед інших дітей.

[ + – ] Через опіки рухливість дівчинки тепер буде обмежена Фото: climate

"Дуже важливо бути поруч зі своїми дітьми, тому що ми можемо спостерігати за ними, у нас є батьківський контроль, але деякі моменти вислизають від нас. І тому дійсно важливо бути присутніми поруч зі своїми дітьми і розуміти, чим вони займаються", — поділилася мати Дестіні.

Згідно з умовами використання програми, мінімальний вік для TikTok — 13 років. Організація з безпеки дітей в інтернеті Internet Matters повідомляє, що в підлітків "може виникнути спокуса ризикнути, щоб отримати більше підписників або лайків на відео, тому важливо говорити про те, чим вони діляться".

Тим часом Пакистан заблокував популярну соцмережу TikTok після судової ухвали за скаргою на розміщення в ньому непристойного контенту. Таке рішення зʼявилося після того, як влада дійшла висновку, що соціальна мережа негативно впливає на молодь.