Без карантина и тестов: Еврокомиссия рекомендует ослабить ограничения для туристов с 1 июля

Как утверждают европейские чиновники, полная отмена ограничений коснется лишь определенной категории людей.

Еврокомиссия с 1 июля предлагает ослабить карантинные ограничения для европейских граждан, которые путешествуют внутри ЕС.

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Об этом говорится на официальном портале комиссии.

В частности, странам-члена Евросоюза по мере улучшения эпидемиологической ситуации и ускорения кампаний вакцинации предлагают постепенно ослаблять меры в отношении поездок, в том числе, для держателей так называемых COVID-паспортов.

Еврокомиссия также рекомендует обновить общие критерии для зон риска, чтобы европейские граждане могли беспрепятственно путешествовать внутри Евросоюза.

"Сегодня мы предлагаем государствам-членам координировать эту постепенную отмену ограничений на свободное передвижение с учетом нашего нового общего инструмента: цифрового сертификата COVID ЕС. Теперь мы ожидаем, что государства-члены будут наилучшим образом использовать этот инструмент и рекомендацию, позволяющую каждому снова свободно и безопасно передвигаться", — заявил комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний опубликовал главные обновления подхода к поездкам внутри ЕС:

Полностью вакцинированные лица, имеющие сертификаты о вакцинации в соответствии с цифровыми COVID-паспортами, должны быть освобождены от тестирования, связанного с поездкой, или от карантина через 14 дней после получения последней дозы. Норма должна охватывать выздоровевших, получивших однократную дозу двухдозовой вакцины.

Выздоровевшие лица, имеющие сертификаты в соответствии с цифровым сертификатом ЕС от COVID-19, должны быть освобождены от тестирования или карантина в течение первых 180 дней после положительного результата теста ПЦР.

Лица с действительным COVID-паспортом должны быть освобожден от возможных требований карантина. Комиссия предлагает стандартный период действия для тестов: 72 часа для тестов ПЦР и, если это принято государством-членом, 48 часов для экспресс-тестов на антигены.

Члены ЕС в рамках механизма "экстренной остановки" должны повторно ввести меры по перемещению вакцинированных и выздоровевших лиц, если эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается или когда сообщается о высокой распространенности штаммов COVID-19, вызывающих озабоченность.

Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС:

пропускать туристов из "зеленых" зон без каких-либо ограничений

требовать от путешествующих из "оранжевых" зон пройти тест перед отъездом (экспресс-анализ на антиген или ПЦР)

потребовать от туристов из "красных" зон пройти карантин, если у них нет результатов теста перед отъездом (экспресс на антигены или ПЦР).

запрещать въезд туристам из "темно-красных" зон, где тяжелая эпидемическая ситуация.

На сайте Европейской комиссии говорится, что несовершеннолетние должны быть освобождены от карантина при условии, если родители были вакцинированы. Дети до 6 лет также должны быть освобождены от тестирования, связанного с поездками внутри ЕС.

Ранее Фокус рассказывал, что в ЕС договорились о введении COVID-паспортов с 1 июля. Сертификат вакцинации будет доступен в цифровом и бумажном формате, содержащим QR-код, и с помощью документа люди смогут беспрепятственно путешествовать по ЕС.

Также Фокус сообщал, что COVID-паспорта в Украине планируют запустить вместе с Евросоюзом. Документы, которые будут синхронизированы с ЕС, ориентировочно внедрят 1 июля.