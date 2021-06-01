Без карантину і тестів: Єврокомісія рекомендує послабити обмеження для туристів із 1 липня

Як стверджують європейські чиновники, повне скасування обмежень торкнеться лише певної категорії людей.

Єврокомісія з 1 липня пропонує послабити карантинні обмеження для європейських громадян, які подорожують всередині ЄС.

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Про це йдеться на офіційному порталі комісії.

Зокрема, країнам-членам Євросоюзу в міру поліпшення епідеміологічної ситуації та прискорення кампаній вакцинації пропонують поступово послаблювати заходи щодо поїздок, зокрема, для власників так званих COVID-паспортів.

Єврокомісія також рекомендує оновити загальні критерії для зон ризику, щоб європейські громадяни могли безперешкодно подорожувати всередині Євросоюзу.

"Сьогодні ми пропонуємо державам-членам координувати це поступове скасування обмежень на вільне пересування з урахуванням нашого нового спільного інструменту: цифрового сертифікату COVID ЄС. Тепер ми очікуємо, що держави-члени будуть найкращим чином використовувати цей інструмент і рекомендацію, що дозволяє кожному знову вільно і безпечно пересуватися", — заявив комісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань опублікував головні поновлення підходу до поїздок всередині ЄС:

повністю вакциновані особи, які мають сертифікати про вакцинацію відповідно до цифрових COVID-паспортів, повинні бути звільнені від тестування, пов'язаного з поїздкою, або від карантину через 14 днів після отримання останньої дози. Норма повинна охоплювати людей, які видужали, тих, хто отримали одноразову дозу дводозової вакцини.

особи, які видужали та мають сертифікати відповідно до цифрових сертифікатів ЄС від COVID-19, повинні бути звільнені від тестування або карантину протягом перших 180 днів після позитивного результату тесту ПЛР.

особи з дійсним COVID-паспортом повинні бути звільнені від можливих вимог карантину. Комісія пропонує стандартний період дії для тестів: 72 години для тестів ПЛР і, якщо це ухвалено державою-членом, 48 годин для експрес-тестів на антигени.

члени ЄС у рамках механізму "екстреної зупинки" повинні повторно ввести заходи щодо переміщення вакцинованих і видужалих осіб, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується або коли повідомляється про високу поширеність штамів COVID-19, що викликають стурбованість.

Єврокомісія рекомендує країнам-членам ЄС:

пропускати туристів із "зелених" зон без будь-яких обмежень

вимагати від туристів із "помаранчевих" зон пройти тест перед від'їздом (експрес-аналіз на антиген або ПЛР)

вимагати від туристів із "червоних" зон пройти карантин, якщо в них немає результатів тесту перед від'їздом (експрес на антигени або ПЛР).

забороняти в'їзд туристам із "темно-червоних" зон, де важка епідемічна ситуація.

На сайті Європейської комісії йдеться, що неповнолітні повинні бути звільнені від карантину за умови, якщо батьки були вакциновані. Діти до 6 років також повинні бути звільнені від тестування, пов'язаного з поїздками всередині ЄС.

Раніше Фокус розповідав, що в ЄС домовилися про введення COVID-паспортів із 1 липня. Сертифікат вакцинації буде доступний в цифровому та паперовому форматі, що містить QR-код, і за допомогою документа люди зможуть безперешкодно подорожувати в ЄС.

Також Фокус повідомляв, що COVID-паспорти в Україні планують запустити разом з Євросоюзом. Документи, які будуть синхронізовані з ЄС, орієнтовно впровадять 1 липня.