Без карантину і тестів: Єврокомісія рекомендує послабити обмеження для туристів із 1 липня
Як стверджують європейські чиновники, повне скасування обмежень торкнеться лише певної категорії людей.
Єврокомісія з 1 липня пропонує послабити карантинні обмеження для європейських громадян, які подорожують всередині ЄС.
Про це йдеться на офіційному порталі комісії.
Зокрема, країнам-членам Євросоюзу в міру поліпшення епідеміологічної ситуації та прискорення кампаній вакцинації пропонують поступово послаблювати заходи щодо поїздок, зокрема, для власників так званих COVID-паспортів.
Єврокомісія також рекомендує оновити загальні критерії для зон ризику, щоб європейські громадяни могли безперешкодно подорожувати всередині Євросоюзу.
"Сьогодні ми пропонуємо державам-членам координувати це поступове скасування обмежень на вільне пересування з урахуванням нашого нового спільного інструменту: цифрового сертифікату COVID ЄС. Тепер ми очікуємо, що держави-члени будуть найкращим чином використовувати цей інструмент і рекомендацію, що дозволяє кожному знову вільно і безпечно пересуватися", — заявив комісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс.
Європейський центр профілактики та контролю захворювань опублікував головні поновлення підходу до поїздок всередині ЄС:
- повністю вакциновані особи, які мають сертифікати про вакцинацію відповідно до цифрових COVID-паспортів, повинні бути звільнені від тестування, пов'язаного з поїздкою, або від карантину через 14 днів після отримання останньої дози. Норма повинна охоплювати людей, які видужали, тих, хто отримали одноразову дозу дводозової вакцини.
- особи, які видужали та мають сертифікати відповідно до цифрових сертифікатів ЄС від COVID-19, повинні бути звільнені від тестування або карантину протягом перших 180 днів після позитивного результату тесту ПЛР.
- особи з дійсним COVID-паспортом повинні бути звільнені від можливих вимог карантину. Комісія пропонує стандартний період дії для тестів: 72 години для тестів ПЛР і, якщо це ухвалено державою-членом, 48 годин для експрес-тестів на антигени.
- члени ЄС у рамках механізму "екстреної зупинки" повинні повторно ввести заходи щодо переміщення вакцинованих і видужалих осіб, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується або коли повідомляється про високу поширеність штамів COVID-19, що викликають стурбованість.
Єврокомісія рекомендує країнам-членам ЄС:
- пропускати туристів із "зелених" зон без будь-яких обмежень
- вимагати від туристів із "помаранчевих" зон пройти тест перед від'їздом (експрес-аналіз на антиген або ПЛР)
- вимагати від туристів із "червоних" зон пройти карантин, якщо в них немає результатів тесту перед від'їздом (експрес на антигени або ПЛР).
- забороняти в'їзд туристам із "темно-червоних" зон, де важка епідемічна ситуація.
На сайті Європейської комісії йдеться, що неповнолітні повинні бути звільнені від карантину за умови, якщо батьки були вакциновані. Діти до 6 років також повинні бути звільнені від тестування, пов'язаного з поїздками всередині ЄС.
Раніше Фокус розповідав, що в ЄС домовилися про введення COVID-паспортів із 1 липня. Сертифікат вакцинації буде доступний в цифровому та паперовому форматі, що містить QR-код, і за допомогою документа люди зможуть безперешкодно подорожувати в ЄС.
Також Фокус повідомляв, що COVID-паспорти в Україні планують запустити разом з Євросоюзом. Документи, які будуть синхронізовані з ЄС, орієнтовно впровадять 1 липня.