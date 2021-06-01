"Похоже на проигранную битву": в Индии фиксируют заболевание смертельным "белым грибком"

После начала эпидемии "черного грибка" — мукормикоза, у тяжелых пациентов с коронавирусом начали диагностировать еще один вид инфекции.

На востоке Индии в городе Калькутта ученые зафиксировали несколько случаев "белого грибка", который представляет собой инфекцию, поражающую разные части тела. Об этом сообщает BBC.

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"Белый грибок" существует трех видов — Candida auris и albicans, а также Aspergillus. Все они смертельно опасные для человека.

Кандида — это микробы, которые существует практически на любой поверхности в окружении человека: экраны компьютеров, перила, занавески для душа, все они могут содержать в себе этот грибок. При заражении организма человека, инфекция поражает центральную нервную систему, внутренние органы, дыхательную систему и кожу человека.

Аспергилла также находится в привычной для людей среде. Например, в системах отопления или кондиционерах. Обычно иммунитет человека позволяет предотвратить попадание спор грибка в организм человека.

Пациенты с тяжелыми случаями коронавируса имеют значительно ослабленный иммунитет из-за лечения. По данным индийских ученых, инфекция поражает от 20% до 30% тяжелобольных, которые находятся на аппаратах ИВЛ. Причиной могут быть ослабленные требования к чистоте в переполненных больницах Индии. Врачи реже моют руки, реже дезинфицируют все вокруг.

"В связи с затянувшейся пандемией среди медицинских работников возникли самоуспокоенность и усталость. Практика инфекционного контроля снизилась. Это основная причина. Это почти похоже на проигранную битву", — заявляет доктор Аруналок Чакрабарти о причинах заражения.

При этом диагностировать "белый грибок" крайне сложно, для анализа необходим образец глубоких слоев легких. А лекарство, как сообщают в издании, дорогостоящее.

Симптомы инфекции:

жар, кашель, одышка;

молочница белого цвета в носу, рту, желудке, легких или под ногтями;

понижение артериального давления, лихорадка, боли в животе.

Напомним, в Индии объявили эпидемию из-за "черного грибка". Болезнь, если ее не лечить, может быть смертельной в 94% случаев. Сообщения о первых случаях заболевания появились в начале мае. В основном мукормикоз фиксировали у людей, переболевших COVID-19 и мужчин.