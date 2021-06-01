"Схоже на програну битву": в Індії фіксують захворювання смертельним "білим грибком"

Після початку епідемії "чорного грибка" — мукормікозу, у важких пацієнтів з коронавірусом почали діагностувати ще один вид інфекції.

На сході Індії в місті Калькутта вчені зафіксували кілька випадків "білого грибка", який являє собою інфекцію, що вражає різні частини тіла. Про це повідомляє BBC.

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"Білий грибок" існує трьох видів — Candida auris і albicans, а також Aspergillus. Усі вони смертельно небезпечні для людини.

Кандида — це мікроби, які існують практично на будь-якій поверхні в оточенні людини: екрани комп'ютерів, перила, фіранки для душу, усі вони можуть містити в собі цей грибок. При зараженні організму людини інфекція вражає центральну нервову систему, внутрішні органи, дихальні шляхи і шкіру людини.

Аспергіл також перебуває у звичному для людей середовищі. Наприклад, у системах опалення або кондиціонерах. Зазвичай імунітет людини дозволяє запобігти потраплянню грибка в організм людини.

Пацієнти з важкими випадками коронавірусу мають значно ослаблений імунітет через лікування. За даними індійських учених, інфекція вражає від 20% до 30% тяжкохворих, які перебувають на апаратах ШВЛ. Причиною можуть бути ослаблені вимоги до чистоти в переповнених лікарнях Індії. Лікарі рідше миють руки, рідше дезінфікують усе навколо.

"У зв'язку з тривалою пандемією серед медичних працівників виникли самозаспокоєність і втома. Практика інфекційного контролю знизилася. Це основна причина. Це майже схоже на програну битву", — заявляє доктор Аруналок Чакрабарті про причини зараження.

При цьому діагностувати "білий грибок" вкрай складно, для аналізу необхідний зразок глибоких шарів легень. А ліки, як повідомляють у виданні, дорогі.

Симптоми інфекції:

жар, кашель, задишка;

молочниця білого кольору в носі, роті, шлунку, легенях або під нігтями;

зниження артеріального тиску, лихоманка, болі в животі.

Нагадаємо, що в Індії оголосили епідемію через "чорний грибок". Хвороба, якщо її не лікувати, може бути смертельною в 94% випадків. Повідомлення про перші випадки захворювання з'явилися на початку травня. В основному мукормікоз фіксували в людей, які перехворіли на COVID-19, зокрема в чоловіків.