Індія несподівано розколюється надвоє: ніхто не знав, що континенти можуть поводитися таким чином

Дивовижне нове відкриття припускає, що Індійська плита наразі буквально розколюється на дві частини, і частина її насправді занурюється в мантію Землі. Найцікавіше, на думку вчених, те, що ніхто раніше не знав, що континенти можуть так поводитися.

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Про це пише Indian Defence Review.

Нещодавнє відкриття вчених з Утрехтського університету показало, що Індійська плита насправді розколюється на дві частини — передбачається, що це явище насправді може змінити геологічний ландшафт регіону. Відкриття було опубліковано в Американському геофізичному союзі й описує новаторське відкриття, що вказує на розшарування — плита відшаровується і занурюється в мантію планети.

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Вчені вважають, що такі зміни можуть мати довгострокові наслідки для небезпеки землетрусів, а також загального розуміння тектоніки плит. Індійська плита, як відомо, стикається з Євразійською плитою близько 60 мільйонів років і є основною силою, що стоїть за Гімалайським гірським хребтом.

Тепер нове відкриття припускає дивовижний новий розвиток: частина Індійської плити насправді піддається розшаруванню, коли щільна нижня частина плити відділяється і занурюється під поверхню.

За словами співавтора дослідження, геодинаміка з Утрехтського університету Доуве ван Гінсбергена, відкриття було зроблено після аналізу хвиль землетрусів та ізотопів гелію в тибетських джерелах, що вказало на вертикальний розрив у плиті, про який раніше не було відомо. Автори дослідження також стверджують, що раніше просто не знали, що земні континенти насправді можуть поводитися таким чином. Ба більше, вчені вважають, що такі зміни дуже фундаментальні для науки про тверду Землю.

Результати відкриття є монументальними, оскільки припускають, що не тільки плита має різну товщину і характеристики по всій своїй поверхні, а й основні процеси, що спричиняють тектонічні зсуви, є набагато динамічнішими й складнішими, ніж вважалося раніше.

Топографічна карта південного Тибету із зазначенням розташування сейсмометрів Фото: PNAS

За словами геофізика зі Стенфордського університету Саймона Клемперера, процес розшарування, ймовірно, має значні наслідки для сейсмічної активності всього регіону. Наприклад, тектонічні плити в регіонах з високим ступенем стиснення, таких як зона зіткнення Гімалаїв, часто демонструють множинні розриви. Ці розриви можуть впливати на накопичення напруги в земній корі, що призводить до збільшення ризику землетрусів.

Нове дослідження вчених припускає, що частина Індійської плити, яка розшарувалася, імовірно, може спричинити зміщення точок напруги, що призведе до потужніших сейсмічних подій. Утім, за словами геодинаміка з Університету Монаша Фабіо Капітаніо, науковій спільноті варто поставитися до нового відкриття "з обережністю". За його словами, важливо пам'ятати, що робота вчених ґрунтується лише на "моментальному знімку", а дані вельми обмежені.

Хоча докази вказують на значну геологічну подію, необхідні подальші дослідження і збір даних, щоб повністю зрозуміти довгострокові наслідки цього процесу для тектонічної стабільності регіону.

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