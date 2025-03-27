На Землі з'явиться новий океан: тектонічні сили повільно розривають Африку навпіл (відео)

Безліч доказів вказують на те, що Африка справді розколюється навпіл і це може призвести до появи абсолютно нового океану.

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Африка повільно розколюється на дві частини: вчені отримали безліч доказів цього процесу, але зазначають, що, як і все в геології, цей процес надзвичайно довгий. Фактично, він може зайняти мільйони років, але в кінцевому підсумку, як прогнозують вчені, розкол призведе до того, що частина Східної Африки відокремиться від решти континенту, що зі свого боку, ймовірно, призведе до появи нового океану, розташованого між двома масивами суші, пише IFLScience.

Перебуваючи на поверхні планети люди можуть не усвідомлювати, що земля під нашими ногами все ще не надто тверда. По суті, всі ми живемо на вершині складної мережі фрагментів пазла, які, завдяки в'язкому центру планети, постійно перебувають у русі. Цей рух створює землетруси, а також утворює гори та розриває континенти на частини — саме це нині відбувається і з Африкою.

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Тріщина, що з'явилася в Африці, пов'язана зі Східноафриканською рифтовою системою (EARS), одним із найбільших розломів у світі, що тягнеться вниз на тисячі кілометрів через кілька країн Африки, включно з ними:

Ефіопію;

Кенію;

Демократичну Республіку Конго;

Уганду;

Бурунді;

Замбію;

Танзанію;

Малаві;

Мозамбік.

Коли процес розпаду Африки завершиться, він відокремить меншу Сомалійську плиту від більшої Нубійської плити в рамках повільного процесу, який вже розвивається близько 25 мільйонів років.

У 2018 році з'явилося фото драматичної тріщини в Кенійській рифтовій долині — внаслідок чого з'явилася концепція розриву континентів. Це була дуже дивовижна тріщина, але вона, можливо, мала мало спільного з геологічним майбутнім Африки. Деякі експерти вважають, що ця тріщина, ймовірно, була спричинена ерозією ґрунту, проте її розташування все ще дуже цікаве.

Карта Східної Африки, на якій показано деякі історично активні вулкани (червоні трикутники), а також дві частини Африканської плити (Нубійська і Сомалійська), що розділяються вздовж Східно-Африканської рифтової зони Фото: pandemia

За словами співробітника дослідницької групи з динаміки розломів у Королівському Голловейському університеті в Лондоні Лусії Перес Діас, все ще залишаються питання про те, чому тріщина утворилася саме на цьому місці та чи пов'язана насправді її поява зі Східноафриканським розломом, що триває. Наприклад, деякі геологи вважають, що тріщина може бути результатом ерозії м'яких ґрунтів, що заповнюють старий розлом.

Геологи зазначають, що процес втрати великого континенту Африка буде надзвичайно повільним і поступовим, а не раптовим. Коли в кінцевому підсумку це все ж станеться, очікується, що між Сомалійською та Нубійською плитами утвориться величезне море. Великий континент Африка втратить своє східне плече, і величезне море відріже Східну Африку.

Раніше Фокус писав про те, що в надрах Землі вчені виявили явище, яке створило загадкові гори на планеті.