На Земле появится новый океан: тектонические силы медленно разрывают Африку пополам (видео)

Множество доказательств указывают на то, что Африка действительно раскалывается пополам и это может привести к появлению совершенно нового океана.

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Африка медленно раскалывается на две части: ученые получили множество доказательств этого процесса, но отмечают, что, как и все в геологии, этот процесс чрезвычайно долгий. Фактически, он может занять миллионы лет, но в конечном итоге, как прогнозируют ученые, раскол приведет к тому, что часть Восточной Африки отделится от остальной части континента, что в свою очередь, вероятно, приведет к появлению нового океана, расположенного между двумя массивами суши, пишет IFLScience.

Находясь на поверхности планеты люди могут не осознавать, что земля под нашими ногами все еще не слишком твердая. По сути, все мы живем на вершине сложной сети фрагментов пазла, которые, благодаря вязкому центру планеты, постоянно находятся в движении. Это движение создает землетрясения, а также образует горы и разрывает континенты на части — именно это в настоящее время происходит и с Африкой.

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Появившаяся в Африке трещина связана с Восточно-Африканской рифтовой системой (EARS), одним из крупнейших разломов в мире, простирающимся вниз на тысячи километров через несколько стран Африки, включая:

Эфиопию;

Кению;

Демократическую Республику Конго;

Уганду;

Бурунди;

Замбию;

Танзанию;

Малави;

Мозамбик.

Когда процесс распада Африки завершится, он отделит меньшую Сомалийскую плиту от большей Нубийской плиты в рамках медленного процесса, который уже развивается около 25 миллионов лет.

В 2018 году появилось фото драматической трещины в Кенийской рифтовой долине — в результате чего появилась концепция разрыва континентов. Это была очень впечатляющая трещина, но она, возможно, имела мало общего с геологическим будущим Африки. Некоторые эксперты считают, что эта трещина, вероятно, была вызвана эрозией почвы, однако ее расположение все еще весьма любопытно.

Карта Восточной Африки, на которой показаны некоторые исторически активные вулканы (красные треугольники), а также две части Африканской плиты (Нубийская и Сомалийская), разделяющиеся вдоль Восточно-Африканской рифтовой зоны Фото: USGS

По словам сотрудника исследовательской группы по динамике разломов в Королевском Холлоуэйском университете в лондоне Лусии Перес Диас, все еще остаются вопросы о том, почему трещина образовалась именно на этом месте и связано ли на самом деле ее появление с продолжающимся Восточно-Африканским разломом. Например, некоторые геологи считают, что трещина может быть результатом эрозии мягких почв, заполняющих старый разлом.

Геологи отмечают, что процесс потери великого континента Африка будет чрезвычайно медленным и постепенным, а не внезапным. Когда в конечном итоге это все же произойдет, ожидается, что между Сомалийской и Нубийской плитами образуется огромное море. Великий континент Африка потеряет свое восточное плечо, и огромное море отрежет Восточную Африку.

Ранее Фокус писал о том, что в недрах Земли ученые обнаружили явление, которое создало загадочные горы на планете.