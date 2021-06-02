Amazon позволила своим сотрудникам употреблять марихуану

Американская компания при приеме на работу не будет тестировать кандидатов на употребление этого наркотика.

Крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции американская компания Amazon при приеме на работу отныне не будет тестировать кандидатов на вакантные должности на употребление марихуаны.

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На сайте компании в среду, 2 июня появилось заявление, что делается это для того, чтобы "стать лучшим работодателем и самым безопасным местом для работы на Земле".

"Мы вносим изменения в нашу политику тестирования на наркотики. В прошлом, как и многие работодатели, мы запрещали людям работать в Amazon, если у них был положительный результат на употребление марихуаны. Однако, учитывая изменение законов штатов в США, мы изменили курс и больше не будем включать марихуану в комплексную программу проверки на наркотики для любых должностей", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что будут относиться к марихуане так же, как к употреблению алкоголя.

Ранее генеральный директор Uber заявил, что компания рассмотрит возможность доставки марихуаны, как только ее легализируют на федеральном уровне в США.

Также сообщалось, что жителю Лас-Вегаса грозит трехлетний тюремный срок в ОАЭ после того, как в его урине были обнаружены следы наркотиков.

А в марте из Белого дома были уволены пять сотрудников из-за употребления марихуаны.