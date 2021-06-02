Amazon дозволила своїм співробітникам вживати марихуану

Американська компанія під час прийому на роботу не тестуватиме кандидатів на вживання цього наркотику.

Найбільша в світі на ринках платформ електронної комерції американська компанія Amazon під час прийому на роботу відтепер не тестуватиме кандидатів на вакантні посади на вживання марихуани.

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На сайті компанії в середу, 2 червня зʼявилася заява, що робиться це для того, щоб "стати кращим роботодавцем і найбезпечнішим місцем для роботи на Землі".

"Ми вносимо зміни в нашу політику тестування на наркотики. У минулому, як і багато роботодавців, ми забороняли людям працювати в Amazon, якщо в них був позитивний результат на вживання марихуани. Однак, з огляду на зміну законів штатів у США, ми змінили курс і більше не додаватимемо марихуану в комплексну програму перевірки на наркотики для будь-яких посад", — йдеться в повідомленні.

У компанії уточнили, що ставитимуться до марихуани так само, як до вживання алкоголю.

Раніше генеральний директор Uber заявив, що компанія розгляне можливість доставки марихуани, щойно її легалізують на федеральному рівні в США.

Також повідомлялося, що жителю Лас-Вегаса загрожує трирічний тюремний термін в ОАЕ після того, як в його урині були виявлені сліди наркотиків.

А в березні з Білого дому були звільнені пʼять співробітників через вживання марихуани.