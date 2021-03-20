Из Белого дома уволили 5 сотрудников из-за употребления марихуаны

По информации СМИ, сотрудникам администрации разрешается курить "травку" до 15 раз в год. Однако не все работники Белого дома прошли проверку на профпригодность.

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки написала на своей странице в Twitter о том, что из сотен принятых в последнее время на работу в Белый дом людей были уволены лишь пятеро. Причиной тому стала обновленная политика ведомства касательно наркотиков и последовавшие за этим проверки на профпригодность.

"Несколько недель назад мы объявили, что Белый дом работал со службой безопасности над обновлением политики, чтобы гарантировать, что употребление марихуаны в прошлом автоматически не лишало людей возможности работать в Белом доме. Из сотен нанятых за последнее время сотрудников Белого дома лишь пятеро уволены в связи с политикой администрации", — написала Псаки.

Псаки в комментарии изданию АР уточнила, что в большинстве из 5 случаев увольнения на решение повлияли некие "дополнительные факторы". Впрочем, уточнять о чем конкретно речь она не стала.

По информации АР, в последние недели сотни сотрудников администрации Джо Байдена прошли проверку на профпригодность, которую проводили работники Белого дома, занимающиеся вопросами безопасности.

Отмечается, что при нынешнем президенте США политика в отношении марихуаны стала менее жесткой. Так, сотрудникам администрации разрешается до 15 случаев использования марихуаны в год.

Федеральное правительство США стало более снисходительным к марихуане. Так, управление персонала выпустило служебную записку, в которой говорится, что человека нельзя считать непригодным только из-за употребления марихуаны в прошлом.

На текущий момент употребление марихуаны в рекреационных целях разрешено в 15 штатах и в городе Вашингтоне.

Напомним, законопроект № 4553-1 о легализации медицинского каннабиса в Украине зарегистрирован в Верховной Раде. Его уже назвали "законом Софийки". Инициаторы законопроекта – 30 народных депутатов, представляющих, в том числе, фракции "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Вопрос касательно легализации марихуаны в медицинских целях выносил и Владимир Зеленский в опрос "5 вопросов от президента". Окончательных результатов этого опроса так и не обнародовали, однако, согласно экзит-полу от группы "Рейтинг", 70% украинцев поддержали легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных.