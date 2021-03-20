З Білого дому звільнили 5 співробітників через вживання марихуани

За інформацією ЗМІ, співробітникам адміністрації дозволяється курити "травку" до 15 разів на рік. Однак не всі працівники Білого дому пройшли перевірку на профпридатність.

Прес-секретар адміністрації президента США Джен Псакі написала на своїй сторінці в Twitter про те, що з сотень прийнятих останнім часом на роботу в Білий дім людей були звільнені лише п'ятеро. Причиною тому стала оновлена політика відомства щодо наркотиків і перевірки на профпридатність.

"Кілька тижнів тому ми оголосили, що Білий дім працював зі службою безпеки над оновленням політики, щоб гарантувати, що вживання марихуани в минулому автоматично не позбавляє людей можливості працювати в Білому домі. Із сотень найнятих за останній час співробітників Білого дому лише п'ятеро звільнені в зв'язку з політикою адміністрації", — написала Псакі.

Дженніфер Псакі в коментарі виданню АР уточнила, що в більшості з 5 випадків звільнення на рішення вплинули якісь "додаткові фактори". Втім, уточнювати про що конкретно мова вона не стала.

За інформацією АР, в останні тижні сотні співробітників адміністрації Джо Байдена пройшли перевірку на профпридатність, яку проводили працівники Білого дому, що займаються питаннями безпеки.

Відзначається, що при нинішньому президенті США політика щодо марихуани стала менш жорсткою. Так, співробітникам адміністрації дозволяється до 15 випадків вживання марихуани на рік.

Федеральний уряд США теж став більш поблажливим до марихуани. Так, управління персоналу випустило службову записку, в якій говориться, що людину не можна вважати непридатною тільки через вживання марихуани в минулому.

На поточний момент вживання марихуани в рекреаційних цілях дозволено в 15 штатах і в місті Вашингтоні.

Нагадаємо, законопроект № 4553-1 про легалізацію медичного канабісу в Україні зареєстрований у Верховній Раді. Його вже назвали "законом Софійки". Ініціатори законопроекту — 30 народних депутатів, які представляють, в тому числі, фракції "Голос", "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Питання щодо легалізації марихуани в медичних цілях виносив і Володимир Зеленський в опитування "5 запитань від президента". Остаточних результатів цього опитування так і не оприлюднили, проте, згідно з екзит-полом від групи "Рейтинг", 70% українців підтримали легалізацію каннабіса в медичних цілях для зменшення болю у тяжкохворих.