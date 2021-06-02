Провал в ад: в Мексике образовалась гигантская дыра в земле

Сейчас ее диаметр не менее ста метров, однако, провал продолжает увеличиваться

В мексиканском штате Пуэбло образовалась огромная воронка диаметром в сто метров и глубиной в 20 метров. И она продолжает увеличиваться с каждым днем. Об этом пишет Daily Mail.

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Мексиканские власти заявляют, что провал в грунте был вызван геологическим разломом, а местные активисты говорят, что это явление стало результатом чрезмерного использования водоносных горизонтов.

Фото: Twitter Juan Carlos Valerio

Воронка образовалась на поле еще в субботу. Семья Санчес, что проживает рядом, рассказала, что они услышали громкий взрыв и подумали, что это был удар молнии. Однако когда они пошли проверить, что случилось, то обнаружили огромную дыру в земле, которая быстро заполнилась водой.

На видео, которое появилось в Сети, видно, как провал увеличивается буквально на глазах, в воду падает земля, а зеваки, собравшиеся у края, в панике разбегаются.

"Провал будет расти до тех пор, пока природа не решит, что пора остановиться. Когда вода перестанет оказывать давление", – философски отметил губернатор штата Пуэбла Мигель Барбоса.

Пока провал угрожает только дому семьи Санчес: если обрушение не остановиться, то скоро в яму провалится и их дом. Однако спрогнозировать, когда дыра перестанет увеличиваться, никто не берется.

Напомним, ранее стало известно, какую европейскую столицу можно назвать "столицей провалов". Оказалось, что это Рим, в котором каждый год образовывается более сотни новых провалов. Провоцируют обрушения бессистемная застройка и многочисленные старинные туннели и катакомбы.