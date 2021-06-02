Провал у пекло: в Мексиці утворилася гігантська діра в землі

Зараз її діаметр не менше ста метрів, проте, провал продовжує збільшуватися.

У мексиканському штаті Пуебла утворилася величезна воронка діаметром сто метрів і глибиною 20 метрів. І вона продовжує збільшуватися з кожним днем. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Мексиканська влада заявляє, що провал у ґрунті був викликаний геологічним розломом, а місцеві активісти кажуть, що це явище стало результатом надмірного використання водоносних горизонтів.

Фото: Twitter Juan Carlos Valerio

Воронка утворилася на полі ще в суботу. Сім'я Санчес, яка проживає поруч, розповіла, що вони почули гучний вибух і подумали, що це був удар блискавки. Однак коли вони пішли перевірити, що трапилося, то помітили величезну дірку в землі, яка швидко заповнилася водою.

На відео, яке з'явилося в мережі, видно, як провал збільшується буквально на очах, у воду падає земля, а роззяви, які зібралися біля краю, в паніці розбігаються.

"Провал ростиме до тих пір, поки природа не вирішить, що пора зупинитися. Коли вода перестане тиснути", — філософськи зазначив губернатор штату Пуебла Мігель Барбоса.

Поки провал загрожує тільки будинку сім'ї Санчес: якщо обвал не зупинитися, то скоро в яму провалиться і їхній будинок. Однак спрогнозувати, коли діра перестане збільшуватися, ніхто не береться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яку європейську столицю можна назвати "столицею провалів". Зʼясувалося, що це Рим, в якому щороку утворюється понад сотні нових провалів. Провокують обвалення безсистемна забудова та численні старовинні тунелі й катакомби.