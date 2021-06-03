В ВОЗ предупредили о появлении новых штаммов COVID-19, устойчивых к вакцинам

Как отмечают медики, вирус демонстрирует удивительную способность адаптироваться к окружающей среде и становиться более опасным.

В ВОЗ не исключают, что в мире в ближайшее время могут появиться новые штаммы COVID-19, против которых существующие вакцины окажутся бессильны.

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Об этом в эфире SkyNews сообщил спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро.

По его словам, Великобритании не стоило слишком быстро отменять карантинные ограничения, поскольку это может спровоцировать новую волну COVID-19.

Дэвид Набарро также предупредил, что в скором времени могут появиться мутировавшие штаммы COVID-19, которым будут не страшны существующие вакцины.

"Когда вы ведете борьбу с инфекционным заболеванием, это всегда самый опасный момент, когда кривая приближается к нулю. Именно в этот момент, если вы слишком быстро откажетесь от мер предосторожности, всплеск снова появится. И учитывая, что у нас есть новые варианты, в частности Delta (индийский штамм) в Великобритании, мы должны быть вдвойне осторожны", — предупредил спецпосланник ВОЗ.

Набарро также призвал и дальше придерживаться социальной дистанции, а также не отказываться от масочного режима, чтобы не спровоцировать очередную волну COVID-19.

"На самом деле это (коронавирус — ред.) не стало менее опасным — так что сохраняйте физическое дистанцирование и ношение масок, насколько это возможно. Ничего не выйдет из понимания того, что бравада каким-то образом победит вирус. Это не работает так", — резюмировал он в эфире SkyNews.

Член команды Oxford/AstraZeneca Джон Белл отметил, что нынешние вакцины эффективны против индийского штамма COVID-19, но "защита от будущих вариантов не гарантирована навсегда".

Ранее Фокус рассказывал, что Израиль выявил серьезный побочный эффект от вакцины Pfizer. Так, медики увидели связь между вакцинацией людей от COVID-19 препаратом Pfizer и выявлением у вакцинированных пациентов воспаления сердца.

Также Фокус сообщал, что существующие вакцины эффективны против индийского штамма COVID-19. После введения двух зон вакцин Pfizer и AstraZeneca, их эффективность против индийского варианта составила 88% и 60% соответственно.