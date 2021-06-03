В США опровергли теорию, что пандемия COVID-19 началась после утечки из лаборатории Уханя

Эксперт не сомневается, что пандемия COVID-19 появилась из-за того, что вирус передался от животного к человеку.

Директор Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз опроверг версию о том, что коронавирус был создан в лаборатории китайского Уханя.

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Об этом доктор заявил в эфире телеканала FoxNews.

Так, директор Национального института здравоохранения прокомментировал ранее приведенные версии создания коронавируса в лаборатории в ходе разработок биологического оружия.

Фрэнсис Коллинз обратил внимание, что такая версия не соответствует известной на сегодня информации о данном вирусном геноме. И любая экстраординарная версия о происхождении COVID-19 должна быть подкреплена доказательствами.

Сам же директор института, говоря о версии, что вирус распространился из китайской лаборатории "по ошибке", заявил, что "никогда не исключал этого, хотя не было доказательств". И он придерживается версии, что пандемия коронавируса началась из-за того, что вирус передался от животного человеку.

Ранее американские СМИ сообщали, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о появлении нового COVID-19. Фрэнсис Коллинз признался, что он знал об этих случаях, но не знал о всех деталях течения болезни.

"Мы в прошлом году знали, что была некоторая вероятность того, что сотрудники лаборатории заболели, скорее всего, гриппом или другим доброкачественным заболеванием. Но это был факт, который был известен всем. Давайте просто проясним себе… Я не думаю, что мы знаем, что произошло в Ухане. Возможно, произошла утечка в лаборатории. Но опять же, это экстраординарное утверждение. Тогда нам нужно провести научно обоснованное расследование, проводимое экспертами", - подчеркнул директор Национального института здравоохранения в общении с журналистами.

Ведущая возразила эксперту и заявила, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что вирус был передан животным.

Ранее Фокус сообщал, что ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов COVID-19, устойчивых к вакцинам. По словам медиков, вирус демонстрирует удивительную способность адаптироваться к окружающей среде и становиться более опасным.

Также Фокус рассказывал, что МОЗ Израиля выявил серьезный побочный эффект после вакцины Pfizer. Специалисты установили связь между вакцинацией людей от COVID-19 препаратом Pfizer и выявлением у вакцинированных пациентов воспаления сердца.