У США спростували теорію, що пандемія COVID-19 почалася після витоку з лабораторії Ухань

Експерт не сумнівається, що пандемія COVID-19 з'явилася через те, що вірус передався від тварини до людини.

Директор Національного інституту охорони здоров'я США Френсіс Коллінз спростував версію про те, що коронавірус був створений в лабораторії китайського Уханю.

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Про це доктор заявив в ефірі телеканалу FoxNews.

Так, директор Національного інституту охорони здоров'я прокоментував раніше наведені версії створення коронавірусу в лабораторії під час розробок біологічної зброї.

Френсіс Коллінз звернув увагу, що така версія не відповідає відомій на сьогодні інформації про цей вірусний геном. І будь-яка екстраординарна версія про походження COVID-19 повинна бути підкріплена доказами.

Сам же директор інституту, кажучи про версії, що вірус поширився з китайської лабораторії "помилково", заявив, що "ніколи не виключав цього, хоча не було доказів". І він дотримується версії, що пандемія коронавірусу почалася через те, що вірус передався від тварини людині.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що троє співробітників Інституту вірусології Ухань важко захворіли в листопаді 2019 року, до появи перших повідомлень про появу нового COVID-19. Френсіс Коллінз зізнався, що він знав про ці випадки, але не знав про всі деталі перебігу хвороби.

"Ми в минулому році знали, що була певна ймовірність того, що співробітники лабораторії захворіли, швидше за все, на грип або іншим доброякісним захворюванням. Але це був факт, який був відомий всім. Давайте просто з'ясуємо собі... Я не думаю, що ми знаємо, що сталося в Ухані. Можливо, стався витік в лабораторії. Але знову ж таки, це екстраординарне твердження. Тоді нам потрібно здійснити науково обгрунтоване розслідування, проведене експертами", — підкреслив директор Національного інституту охорони здоров'я в спілкуванні з журналістами.

Ведуча заперечила експерту і заявила, що на сьогодні немає ніяких доказів того, що вірус був переданий тваринам.

Раніше Фокус повідомляв, що ВООЗ попередила про появу нових штамів COVID-19, стійких до вакцин. За словами медиків, вірус демонструє дивовижну здатність адаптуватися до навколишнього середовища і ставати більш небезпечним.

Також Фокус розповідав, що МОЗ Ізраїлю виявив серйозний побічний ефект після вакцини Pfizer. Фахівці встановили зв'язок між вакцинацією людей від COVID-19 препаратом Pfizer і виявленням у вакцинованих пацієнтів запалення серця.