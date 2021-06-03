Власти России объявили войну доллару: за месяц продадут около $40 млрд из международных резервов

Американские санкции являются "постоянным риском" для российской экономики, для его снижения в РФ и избавляются от доллара.

В России решили полностью отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долларовые активы. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Сейчас по 35% вложений ФНБ приходится на доллары и евро. "Через месяц доллары составят 0%, евро – 40%, юань – 30%, золото – 20%, фунты и иены – по 5%", – заявил он. Доллар будет замещен евро и золотом.

По состоянию на 1 мая объем ликвидных активов ФНБ составлял эквивалент $116,4 млрд, собственно долларов было около $40 млрд.

Общий же объем международных резервов РФ (ФНБ является их частью) составлял $590,5 млрд. По состоянию на конец сентября 2020 года, доля евро в них была 29%, золота – 23,6%, доллара – 21%, юаня – 12,3%, фунта стерлингов – 5,9%.

Американские санкции являются "постоянным риском" для российской экономики, сказала в интервью CNBC глава центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Чтобы управлять рисками, связанными с владением иностранной валютой, Россия и проводит политику дедолларизации.

В 2014–2019 годах доля доллара в торговых и финансовых потоках России упала на 15–20 п.п., писал банк ING, в том числе до 49% в экспорте товаров и услуг, 25% в импорте, 37% во внешнем долге и т.д.

В 2018 году центробанк РФ провел масштабную реструктуризацию своих золотовалютных резервов, переложив примерно $100 млрд в евро, юани и иены.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости уменьшения зависимости от западных технологий, развивая альтернативные системы. По словам министра, России и Китаю необходимо снизить технологическую зависимость от США, которые ставят своей целью ограничить развитие технологий в других странах. "Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", — заявил Лавров.

Россия является страной, слабеющей ввиду своего экономического и демографического положения. Об этом заявил глава британской спецслужбы MI6 Ричард Мур. "Россия объективно слабеет экономически и демографически. Она представляет чрезвычайную проблему", – сказал он.