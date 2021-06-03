Влада Росії оголосила війну долару: за місяць продадуть близько $ 40 млрд з міжнародних резервів

Американські санкції є "постійним ризиком" для російської економіки, для його зниження в РФ і позбавляються від долара.

У Росії вирішили повністю відмовитися від інвестицій коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) у доларові активи. Про це повідомив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

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Наразі 35% вкладень ФНБ це долари і євро. "Через місяць долари становитимуть 0%, євро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунти і єни — по 5%", — заявив він. Долар буде заміщений євро і золотом.

Станом на 1 травня обсяг ліквідних активів ФНБ становив еквівалент $ 116,4 млрд, власне доларів було близько $ 40 млрд.

Загальний же обсяг міжнародних резервів РФ (ФНБ є їх частиною) становив $ 590,5 млрд. Станом на кінець вересня 2020 року, частка євро в них була 29%, золота — 23,6%, долара — 21%, юаня — 12, 3%, фунта стерлінгів — 5,9%.

Американські санкції є "постійним ризиком" для російської економіки, сказала в інтерв'ю CNBC голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна. Щоб управляти ризиками, пов'язаними з володінням іноземною валютою, Росія і проводить політику дедоларизації.

У 2014-2019 роках частка долара в торговельних і фінансових потоках Росії впала на 15-20 п.п., писав банк ING, у тому числі до 49% в експорті товарів і послуг, 25% в імпорті, 37% у зовнішньому боргу тощо.

У 2018 році центробанк РФ провів масштабну реструктуризацію своїх золотовалютних резервів, перевівши приблизно $ 100 млрд в євро, юані і єни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про необхідність зменшення залежності від західних технологій, розвиваючи альтернативні системи. За словами міністра, Росії та Китаю необхідно знизити технологічну залежність від США, які ставлять собі за мету обмежити розвиток технологій в інших країнах. "Тому нам потрібно знижувати санкційні ризики шляхом зміцнення своєї технологічної самостійності, шляхом переходу до розрахунків у національних валютах і у світових валютах, альтернативних долару", — заявив Лавров.

Росія є країною, що слабшає через свій економічний і демографічний стан. Про це заявив голова британської спецслужби MI6 Річард Мур. "Росія об'єктивно слабшає економічно і демографічно. Вона являє собою надзвичайну проблему", — сказав він.