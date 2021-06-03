"Вышли на новый этап развития": Эстония запрещает пушные фермы

Парламент страны принял решение закрыть такие производства к 2026 году. Представители этого бизнеса уже требуют компенсаций, поскольку вложили миллионные инвестиции.

Большинство эстонских депутатов проголосовали за запрет на разведение и содержание в стране животных с целью производства меха. Об этом сообщает издание ERR.

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По мнению сторонников инициативы, эстонское общество, таким образом, вышло на новый этап своего развития.

"Как общество, мы вышли на новый этап развития. На тот этап, на котором мы больше не должны заботиться о первичных потребностях и на котором мы способны направить свое внимание на заботу о животных и достойное обращение с ними. У нас достаточно собственного ресурса, чтобы оглянуться вокруг и понять, каким образом мы сможем помочь окружающим", – сказал депутат парламента Андрей Коробейник, принимавший участие в разработке законопроекта.

В соответствии с принятым законом, все фермы по производству меха в стране должны закрыться до 1 января 2026 года. Решение депутатов приветствовали представители зоозащитных организаций.

В свою очередь, оппозиционные политики считают, что руководство страны теперь должно выделить компенсации пушным фермам из-за закрытия их бизнеса.

"Несколько лет назад государство обещало предпринимателям, что если они изменят условия содержания пушных животных, то смогут продолжить свою деятельность. Мы очень много инвестировали, несколько миллионов евро, но теперь все", – заявил член правления крупной пушной фермы Balti Karusnahk Марге Алтосаар.

При этом в правящей коалиции содержание звероферм называют "маргинальным бизнесом", а его закрытие, по мнению ее представителей, на экономику никак не повлияет.

Напомним, ранее зоозащитники сняли, как выглядят пушные фермы в Азии. Они сняли ряды тесных клеток, где содержаться лисы и енотовидные собаки. В кадр попали горы освежеванных тушек, гниющих под открытым небом, а также жестокие сцены убийства.

В 2019 году королева Великобритании Елизавета II решила поддержать современные веяния и отказалась от натурального меха. Стилист Анджела Келли, которая уже четверть века одевает британского монарха, уверяет, что больше новых меховых изделий в гардеробе монарха не появится, но уже имеющиеся шубы и пальто с отделкой она продолжит носить.